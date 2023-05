La BBC no “admitió” en reporte que vacunas contra COVID causaron muertes

LA AFIRMACIÓN: La cadena británica BBC “admitió” en un reporte que las vacunas contra el COVID-19 ocasionaron un exceso de muertes en el 2022 en el Reino Unido.



VERIFICACIÓN AP: Falso. The Associated Press no encontró ninguna evidencia de que la BBC haya difundido un reporte como ese. Además, una vocera del medio británico reiteró que la publicación distorsiona el contenido de un reporte sobre el exceso de muertes en el Reino Unido ese año, que dice que no existe evidencia para vincular el exceso de muertes con las vacunas.

LOS HECHOS: Desde el inicio de la vacunación en contra del COVID-19 en diciembre de 2020 a nivel global, en las redes sociales han circulado afirmaciones erróneas que buscan desacreditar la eficacia y seguridad de los biológicos.

Ante las afirmaciones falsas, autoridades y expertos han sostenido reiteradamente que las vacunas son seguras y eficaces para combatir el coronavirus.

También han reiterado que no existe evidencia para vincular a las vacunas contra el COVID-19 con el exceso de muertes durante la pandemia, reportó The Associated Press.

El exceso de muertes es la diferencia entre el número total de muertes registradas y la cifra estimada para un periodo en específico, considerando el promedio histórico de decesos.

Una publicación que circula en Twitter dice erróneamente que la BBC “admitió” en un reporte que el exceso de muertes en el Reino Unido durante el 2022 fue ocasionado por las vacunas contra el COVID-19.

La publicación incluye un enlace a un sitio web que, a su vez, redirige a un artículo difundido por la BBC el 10 de enero.

Sin embargo, al revisar el artículo de la BBC, AP corroboró que éste no contiene ninguna afirmación que vincule la aplicación de las vacunas al exceso de muertes registrado en el Reino Unido en el 2022.

Al contrario, el reporte de la cadena británica dice que no existe evidencia para vincular las vacunas con el exceso de decesos en ese año, que fue de 9% en comparación con el promedio histórico. El artículo cita cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) británica.

El artículo dice que aunque se han registrado efectos secundarios tras la vacunación, éstos son “muy improbables” y mayoritariamente “no fatales”, por lo que no pueden ser vinculados al exceso de muertes.

Además, una vocera de la BBC dijo a AP en un correo electrónico que la publicación que circula distorsiona el contenido del artículo en el que se hace referencia a datos de la ONS.

“Datos publicados por el ONS desde que nuestro artículo fue publicado continúan mostrando que el índice de mortalidad es mayor entre los no vacunados”, dijo la vocera.

De acuerdo con los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades estadounidenses (CDC, por sus siglas en inglés), las vacunas redujeron el riesgo de muerte por el coronavirus. También la agencia ha reiterado que los reportes de muerte tras la vacunación son “improbables”.

Nicholas Jewell, profesor de bioestadística en la Universidad de California, Berkeley, dijo que no existe evidencia para respaldar la afirmación de que las vacunas estén vinculadas con un exceso de muertes.

“Es probable que una fracción significativa de muertes sea atribuida a las infecciones de COVID-19”, dijo.

La AP previamente ha verificado afirmaciones erróneas que buscan desacreditar la eficacia de las vacunas y vincularlas falsamente al exceso de muertes durante la pandemia.

