Falta contexto en publicación sobre escena en serie de Disney

LA AFIRMACIÓN: Una serie navideña de Disney muestra a un grupo de niños sosteniendo la frase en inglés “We love you Satan”, que significa “Te amamos Satán”.



VERIFICACIÓN AP: Falta contexto. Aunque el grupo de niños sí sostiene carteles formando la frase momentáneamente, después corrigen el orden de las letras para formar la palabra “Santa”, en lugar de “Satán”.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Facebook dicen que la miniserie cómica de Disney “The Santa Clauses” incluyó la escena en la que niños forman la frase “We love you Satan”, pero no explica que después los menores acomodan las letras escritas en carteles para corregir la frase a “We love you Santa”, que significa “Te amamos Santa”.

Las publicaciones muestran un fragmento de la serie en la que sólo aparece el segmento donde los niños muestran la frase incorrecta.

“Si yo fuera papá, mamá o tutor de algún menor no dejaría nunca a los niños solos frente a la TV, celular, tablet, computadora... ¿Ustedes creen que Disney la mega empresa mundial de entretenimiento infantil se equivoca? Santa = Satán. ¡Nada es por error! ¡Cuidaremos a los niños y adolescentes!”, escribió un usuario con la afirmación sin contexto.

Usuarios escribieron críticas en contra de Disney por supuestamente promover el satanismo.

Pero falta contexto en las publicaciones. En primer lugar, la escena incluida en el tercer episodio de “The Santa Clauses”muestra que los niños forman la frase por unos segundos y después la corrigen.

Las publicaciones omiten explicar que los niños hicieron la corrección y que se trata de una serie de comedia, disponible en la plataforma de streaming Disney Plus.

Después, el personaje estelar interpretado por el actor estadounidense Tim Allen le pide a los niños revisar su ortografía y que vuelvan a acomodar los carteles para formar la palabra “Santa” en lugar de “Satán”.

Posteriormente en la escena los niños se reacomodan y forman la frase correcta.

Al momento de la publicación de este artículo, Disney no había respondido una solicitud de AP sobre la afirmación que circula.

