Subtítulos de video de Macron hablando con selección de fútbol son incorrectos

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a Emmanuel Macron, presidente de Francia, reprendiendo a la selección de fútbol de su país tras perder la final del mundial en Qatar. En la grabación, el mandatario critica su desempeño durante el partido en el que perdieron frente a Argentina.



VERIFICACIÓN AP: Falso. Los subtítulos del video son incorrectos.

LOS HECHOS: El pasado 18 de diciembre, Argentina ganó la Copa del Mundo al vencer a Francia en penaltis después de empatar 3-3 tras los 90 minutos de partido y los 30 de prórroga.

Tras la derrota, Macron, visitó los vestuarios de la selección francesa y les dedicó un discurso para intentar animarlos recordándoles que habían hecho algo increíble al volver a llegar a la final después de ser campeones en 2018.

El mandatario francés no reprendió a los jugadores, en absoluto, en realidad sus palabras fueron descritas por distintos medios de comunicación como emotivas y alentadoras.

Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular un video incorrectamente subtitulado de Macron en los vestidores en el que el mandatario supuestamente regaña a los jugadores franceses.

“De mínima una vergüenza para todos los franceses. Si no tenían ganas de jugar se lo hubieran dicho al técnico. Di María los pasó como postes en todas las que intentó. 34 años y 7 lesiones tiene el Fideo. Agradezcan que Mbappe se dignó a jugar 10 minutos y bueno el árbitro les regaló un penal porque soy amigo de Infantino”, se lee en los subtítulos.

Posteriormente, según los subtítulos, Macron critica al técnico y asegura que Francia fue “el peor equipo que se vio en una final del mundial”. Luego se lee: “Y a Messi, ¿no sabían que tenían que marcar a Messi? Ahora no se hagan los compungidos, son una vergüenza para Francia”.

Pero, aunque el video es real, los subtítulos son incorrectos, Macron no reprendió a los jugadores sino todo lo contrario.

“Han hecho soñar a millones de franceses que, hasta ahora, y todavía hoy, han vibrado. Y han hecho soñar a miles de millones de personas que han visto este partido porque han jugado un gran fútbol y un gran deporte. Sin duda habrá arrepentimientos después de este partido. Me gustaría que no sientan remordimiento por dos cosas, por favor. Son un gran equipo porque no creo que ningún otro hubiera podido remontar dos veces y estar tan cerca de ganarlo”, dijo Macron. “(...) Tuvieron el corazón, el hambre, las ganas y el talento para ir por ello. Por eso quería venir a darles las gracias y decirles que han hecho soñar a los franceses y francesas que lo necesitan. Así que gracias”.

Posteriormente el mandatario francés agradeció a los que tras la final del mundial dejarán de jugar y también a los jugadores jóvenes a los que les queda mucho por hacer. “Esta noche será difícil, volvemos al ataque porque así es como ganamos, así es como ganamos. En cualquier cosa estoy orgulloso de ustedes. Viva la República y viva Francia”, exclamó Macron.

Los seis goles en la final entre Argentina y Francia dejaron en 172 el total de anotaciones en esta Copa del Mundo, un récord en estos torneos reportó la AP.

