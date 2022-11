Ucrania no eliminó 87.000 soldados de Rusia en combate reciente

LA AFIRMACIÓN: El ejército ucraniano eliminó a 87.000 soldados rusos en un combate este mes.



VERIFICACIÓN AP: Falso. Ucrania no ha acabado con la vida de 87.000 soldados en un combate reciente.

LOS HECHOS: Un video que circula en Facebook dice erróneamente que el ejército ucraniano eliminó recientemente a 87.000 soldados rusos en un combate en el contexto de la guerra entre ambos países.

El video presenta la información sobre las supuestas bajas de las fuerzas armadas rusas como si se tratara de un hecho de “última hora”.

Pero no ha ocurrido algo como eso. The Associated Press no encontró ninguna evidencia de que Ucrania haya acabado con la vida de 87.000 soldados rusos en un combate reciente. Tampoco Ucrania o Rusia han dado una cifra similar sobre las bajas de soldados en combate.

Además, el video distorsiona cifras difundidas por el gobierno ruso sobre el despliegue reciente de reservistas a la zona de guerra en Ucrania y carece de evidencias sobre esa afirmación.

Un narrador en la grabación dice que los 87.000 soldados que supuestamente murieron forman parte de los reservistas rusos que fueron desplegados a Ucrania a principios de noviembre.

Sin embargo, el 8 de noviembre el presidente ruso Vladimir Putin ruso dijo que de unos 80.000 soldados rusos que fueron desplegados a principios del mes a Ucrania, solo 50.000 se encuentran en zonas de combate.

Rusia informó en septiembre que durante el conflicto habían muerto hasta ese momento cerca de 6.000 soldados rusos. Por su parte, autoridades en Ucrania declararon en agosto que han caído unos 9.000 soldados ucranianos, de acuerdo con registros periodísticos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, por sus siglas en inglés) ha dicho que no considera que las cifras divulgadas por las dos partes en el conflicto sean totalmente fiables.

El general estadounidense Mark Milley, titular de los Jefes del Estado Mayor Conjunto, declaró el 9 de noviembre que estimaba que unos 100.000 soldados rusos habían muerto o resultado heridos. Sin embargo, la cifra estimada por Milley consideraba las pérdidas desde que inició el conflicto el 24 de febrero no en un solo combate este mes, reportó AP.

Milley estimó la misma cantidad de soldados ucranianos muertos o heridos durante la guerra.

Tras la invasión de Rusia a Ucrania en febrero, en redes sociales han circulado afirmaciones erróneas sobre el conflicto bélico que AP ha verificado.

