Publicación distorsiona resultados de encuesta de diario mexicano

LA AFIRMACIÓN: Una encuesta difundida recientemente por el diario mexicano El Financiero indicó que Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), recibió 61% de aprobación de la población, por encima del 54% obtenido por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



VERIFICACIÓN AP: Falso. El 61% de aprobación lo obtuvo la SCJN como institución, no Piña, y el 54% lo recibió la presidencia mexicana, no López Obrador. El mismo sondeo indicó que Piña obtuvo un 41% de aprobación y en éste no se consultó sobre la popularidad de López Obrador personalmente.

LOS HECHOS: En semanas recientes López Obrador ha enfrentado críticas por sus cuestionamientos hacia Piña, quien asumió la presidencia de la corte a principios de año.

Desde que Piña asumió el cargo, el mandatario ha cuestionado la autonomía del sistema judicial y afirmó que desde la llegada de Piña al cargo, a inicios de año, se desató “una ola de decisiones a favor de presuntos delincuentes”.

A principios de marzo, los jueces de México condenaron una publicación que se difundió en las redes sociales en la que se incitaba a la violencia contra Piña, y afirmaron que el hecho era consecuencia de un “discurso de odio” promovido contra los funcionarios del Poder Judicial, reportó The Associated Press.

También durante una concentración masiva reciente convocada por López Obrador en la plaza principal de la Ciudad de México, asistentes quemaron una figura con el rostro de la ministra. López Obrador condenó la quema de la figura.

Tras estos hechos, en las redes sociales han circulado afirmaciones erróneas en torno a las tensiones entre Piña y López Obrador que AP ha verificado.

Por ejemplo, una publicación que circula en Twitter muestra una imagen que contiene el rostro de Piña y López Obrador para decir que la encuesta difundida por El Financiero arrojó que la ministra presidenta obtuvo el 61% de aprobación, sobre el 54% de López Obrador.

Pero en realidad la encuesta difundida por El Financiero el 21 de marzo indicó que la SCJN como institución recibió el 61% de aprobación sobre el 54% que obtuvo la presidencia.

El sondeo indicó que, a nivel personal, Piña obtuvo el 41% de aprobación de los encuestados. La encuesta no incluyó resultados sobre la opinión de los encuestados en torno a López Obrador. El diario mexicano regularmente difunde encuestas sobre la percepción de la población sobre el presidente mexicano.

La reciente encuesta de El Financiero además incluyó la pregunta “¿Cree usted que las críticas del presidente a otros personajes públicos pueden generar violencia hacia esos personajes o no?”. El 51% de los encuestados indicaron que las críticas de López Obrador sí podrían generar violencia, mientras que el 39% opinó lo contrario.

