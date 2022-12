Click to copy

Pentágono no se ha pronunciado recientemente sobre un ataque en Polonia

LA AFIRMACIÓN: El 18 de diciembre el Pentágono se pronunció sobre unos misiles que cayeron en Polonia. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se encuentra bajo ataque.



VERIFICACIÓN AP: Falso. El Pentágono no se ha pronunciado sobre un ataque reciente a territorio de la OTAN. La publicación habla de un episodio que sucedió hace más de un mes. Un día más tarde tanto Polonia, que es miembro de la OTAN, como la alianza militar negaron que se hubiera tratado de un ataque ruso.

LOS HECHOS: El 15 de noviembre, Polonia informó que un misil de fabricación rusa cayó en su territorio y mató a dos personas. Información posterior demostró que los misiles probablemente fueron disparados por Ucrania para defenderse de un ataque ruso.

El 16 de diciembre, The Associated Press informó que tanto Polonia como la OTAN informaron que el misil que cayó en una zona rural polaca aparentemente no fue un ataque intencional y que la defensa aérea en la vecina Ucrania probablemente lanzó el proyectil, fabricado en la era soviética, contra los ataques rusos a la red eléctrica ucraniana.

Una publicación compartida en Facebook el pasado 18 de diciembre señala de manera incorrecta que misiles cayeron recientemente en Polonia.

“Últimas noticias EEUU ¡PENTÁGONO SE PRONUNCIA! Caen misiles en Polonia

#RusiayUcraniahoy #noticias #rusia #ucrania #internacional #endirecto #ultimahora #live #política #estadosunidos #usa”. El texto acompaña un video cuya portada señala: “Pentágono mensaje urgente. OTAN bajo ataque”.

Al inicio del video se afirma que el Pentágono de Estados Unidos se pronunció sobre los misiles que cayeron en territorio polaco y que esto representa “un atentado al territorio de la OTAN”. Posteriormente cuestiona si los misiles son rusos y señala que de confirmarse esto los países que conforman la OTAN entrarán en guerra con Rusia.

Segundos más tarde muestra el fragmento de una conferencia de prensa en la que aparece el secretario de Prensa del Pentágono, el general Pat Ryder, quien responde varias preguntas y asegura no poder confirmar que el misil que impactó en territorio polaco haya sido lanzado por Rusia.

Sin embargo, la caída de un misil en territorio poláco ocurrió el 15 de noviembre, poco más de un mes antes de que se realizara la publicación de Facebook. Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, AP encontró que el fragmento de la conferencia que aparece en el video ocurrió el mismo día del impacto del misil, momentos después de que Polonia informó sobre el incidente.

Además tanto Polonia como la OTAN negaron que el impacto del misil haya sido un ataque ruso.

“Las defensas ucranianas estaban lanzando sus misiles en varias direcciones y es altamente probable que uno de esos cayera desafortunadamente en territorio polaco”, afirmó el mandatario polaco Andrzej Duda. “No hay nada, absolutamente nada que sugiera que fue un ataque intencional contra Polonia”, informó la AP.

Por su parte, en una reunión de la OTAN, el secretario general Jens Stoltenberg se mostró de acuerdo con las conclusiones preliminares. “Hay una investigación en curso sobre este incidente y tenemos que esperar su resultado. Pero no tenemos indicios de que este sea el resultado de un ataque deliberado”, afirmó la prensa.

La AP no encontró informes recientes ni del Pentágono ni de otra autoridad estadounidense sobre un misil que haya caído en Polonia recientemente.

El pasado 6 de diciembre, el presidente polaco y su ministro de Defensa, Mariusz Blaszczak, recibieron un primer envío de tanques y cañones de Corea del Sur, según un reporte de AP. Ambos destacaron que Seúl respondió rápidamente a la necesidad de Varsovia, miembro de la Unión Europea, de aumentar su poder de disuasión y potencial de defensa mientras Rusia libra una guerra en Ucrania, al otro lado de la frontera oriental de Polonia.

“El paso veloz de esta entrega es de importancia crucial frente a la agresión rusa y la guerra en Ucrania”, dijo Duda.“Este es el futuro, este es el fortalecimiento real de la seguridad de Polonia”.

