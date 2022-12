Click to copy

Senadora mexicana no aseguró que eliminará programas sociales

LA AFIRMACIÓN: La senadora mexicana por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, aseguró recientemente que eliminará los programas sociales promovidos por la administración del presidente Andrés Manuel López Orador cuando se convierta en alcaldesa de la Ciudad de México en 2024.



VERIFICACIÓN AP: Falso. Galvez no dijo que eliminaría los programas, pero señaló que los considera insuficientes si no se acompañan con educación y generación de empleo por lo que planteó que además de ofrecer apoyos económicos se proporcionen habilidades y competencias laborales.

LOS HECHOS: A fines de noviembre, durante el foro “Retos en la política pública para impulsar el desarrollo sostenible en México” que formó parte del programa de actividades de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la senadora habló de los programas sociales.

En el encuentro, la panista aseguró estar de acuerdo con “las transferencias” económicas que se brindan a los más pobres, pero añadió que si no se acompañan con educación y generación de empleo son programas insuficientes.

“Yo estoy de acuerdo en apoyar a los que menos tienen, por supuesto que estoy de acuerdo en esas transferencias, pero me parece que es insuficiente”, comentó Gálvez. “Creo que lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales, darles habilidades, educación, certificación y competencias laborales, generan fuentes de empleo para que la gente pueda salir adelante”.

Posteriormente dijo que el mayor acto de dignidad de un ser humano es poder ganar su comida trabajando. “Creo que es en lo que yo me enfocaría, pero mientras tanto sigamos dando los apoyos económicos. No digamos que no son necesarios, sí son necesarios”, dijo la senadora.

En redes sociales usuarios han comentado y criticado las declaraciones de Gálvez durante la última semana, pero no todas las publicaciones son correctas. Algunas, por ejemplo, argumentan que la senadora aseguró que, de llegar a ser alcaldesa de la Ciudad de México, la política desaparecerá todos los programas sociales.

“Xóchitl Gálvez aseguró que cuando llegué a la jefatura de gobierno de la CDMX, eliminará todos los programas sociales de la 4T. ‘La gente debe de ganar su comida trabajando’. #ÚLTIMAHORA”, dice un tuit.

Sin embargo, Gálvez no declaró eso, en realidad la senadora dijo estar a favor de los programas y los catalogó como necesarios, pero agregó que éstos deben acompañarse de educación y capacitación.

El 30 de noviembre la senadora reiteró a través de un video que publicó a través de sus redes que no eliminará los programas. “Es absolutamente falso que yo haya propuesto eliminar los programas sociales. Al contrario, como senadora voté para que estos estén en la constitución. Lo que estoy proponiendo es que además del programa social, las personas que así lo deseen se capaciten y certifiquen en competencias laborales, por ejemplo, los jóvenes universitarios”.

El pasado 5 de diciembre López Obrador repitió la afirmación falsa que circula en redes durante una conferencia y afirmó: “Acaba de decir la señora Xóchitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores, lo mismo planteó la que era candidata del PRI en Hidalgo y han votado para que no se apoye a los adultos mayores, ni se apoye la educación pública, ni se apoye la salud pública, que no se entreguen becas a personas con discapacidad, porque todo eso para ellos es populismo, es paternalismo”.

Ante esto Gálvez publicó otro video en el que reiteró que ella no dijo eso. “Como senadora voté a favor para que la pensión de adultos mayores esté en la constitución”, remató.

Ese mismo día Gálvez solicitó formalmente al presidente López Obrador un espacio en su conferencia diaria para aclarar su postura sobre los programas sociales a través de una carta oficial.

El equipo de Gálvez dijo a AP vía telefónica que hasta el 9 de diciembre la senadora no ha recibido respuesta a su solicitud de réplica.

