Presidenta de la Comisión Europea no anunció un nuevo orden mundial recientemente

LA AFIRMACIÓN: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció recientemente un nuevo orden mundial.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación retoma un discurso que se realizó en enero en Davos, Suiza. Además, la Comisión Europea negó que durante su participación en el foro económico Von der Leyen haya mencionado un nuevo mundial.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook señala incorrectamente: “Últimas noticias ¡EUROPA ANUNCIA PLAN MUNDIAL! Nuevo orden planetario”.

El mensaje incluye un video en el que un narrador dice: “Europa lanza anuncios mundiales así también nuevas medidas de guerra para enfrentar a los rusos. La visión del nuevo orden mundial que tiene la Unión Europea”. A continuación, se muestra la intervención de la funcionaria europea en el Foro Económico Mundial de enero.

El nuevo orden mundial, es una teoría de la conspiración basada en la idea de que los más ricos y poderosos del mundo están conspirando para derrocar la democracia e instalar un único gobierno autoritario global.



Pero la publicación es incorrecta, pues retoma un discurso que Von der Leyen ofreció el 27 de enero y no recientemente. En él la funcionaria no planteó un “nuevo orden planetario” o mundial.

En su intervención en el Foro Económico Mundial, la presidenta se pronunció sobre el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. “No detendremos nuestro apoyo inquebrantable a Ucrania, desde el restablecimiento del suministro de electricidad, calefacción y agua hasta la preparación del terreno para el esfuerzo de reconstrucción a largo plazo”, señaló Von der Leyen. “Para reforzar este apoyo, ayer anunciamos que la Comisión aportará 3.000 millones de euros de ayuda financiera”.

En ese entonces, la presidenta de la Comisión Europea agregó que dicha aportación formaba parte de un paquete de ayuda de 18.000 millones de euros que la Comisión Europea entregará a Ucrania en 2023.

Von der Leyen dijo que la reacción de Europa a la guerra es el último ejemplo de cómo la Unión Europea ha reunido esfuerzos cuando más importa y puso de ejemplo cómo han reducido su dependencia a Rusia en cuanto a combustible se refiere.

Mencionó que aún había retos que enfrentar como la inflación provocada por la pandemia de COVID-19 o el uso de la energía como armas.

La presidenta de la Comisión Europea también habló sobre los esfuerzos para detener el cambio climático como la huella de carbono, la disminución del uso de combustibles fósiles y el financiamiento verde.

The Associated Press revisó el discurso entero de Von der Leyen, el cual está disponible en la web de la Comisión Europea , y confirmó que no se mencionó “un nuevo plan planetario” o mundial.

La oficina de prensa de la Comisión Europea confirmó vía correo electrónico a la AP que no habló de un nuevo orden en su discurso del 27 de enero.

El video que se comparte en la publicación falsa es el mismo que se compartió en los canales oficiales del Foro Económico y en ningún momento muestra a Von der Leyen hablando sobre “un nuevo orden planetario”.

A inicios de este año AP reportó que el encuentro en Davos se ha convertido cada vez más en un blanco de afirmaciones bizarras que aseguran que el foro involucra a un grupo de élites que manipulan los eventos globales para su propio beneficio. Los expertos dicen que lo que alguna vez fue una teoría de conspiración encontrada en la parte más profunda del Internet ahora se ha generalizado.







