Narcotraficante no contradijo versión de periodista atacado

LA AFIRMACIÓN: El periodista Ciro Gómez Leyva apoyó la hipótesis de que grupo criminal organizó el atentado en su contra, pero un narcotraficante contradijo su versión.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El periodista no apoyó públicamente ninguna hipótesis sobre la identidad de sus atacantes. José Refugio Rodríguez, abogado de Mario Alberto Romero alias “El Tucán”, no desmintió su declaración; dijo que su cliente no está involucrado con la agresión, como afirmaron usuarios de redes sociales.

LOS HECHOS: El periodista mexicano Ciro Gómez Leyva fue víctima de un atentado el pasado 15 de diciembre, cuando hombres armados le dispararon a 200 metros de su casa en Ciudad de México.

Gómez Leyva dijo que no resultó herido porque viajaba en una camioneta blindada y que desconocía las causas del ataque, por lo que no haría conjeturas. “Yo no sé quién era, no tengo ninguna amenaza, nadie me había amenazado”, comentó en su programa de radio del 16 de diciembre

“No voy a hacer ninguna conjetura. Por supuesto sé cuáles son las conjeturas que están volando en el ambiente y no las voy a hacer. Simplemente estos fueron los hechos que están denunciados”, agregó.

Sin embargo, usuarios en redes sociales, entre ellos el empresario Ricardo Salinas Pliego, sugirieron que el atentado estaba relacionado con la difusión de un video en el programa de televisión de Gómez Leyva, en el que se observa Mario Alberto Romero alias “El Tucán”, a quien estuvo preso por delincuencia organizada, dentro de una iglesia.

En el mismo línea, una publicación de Facebook asume que Gómez Leyva se sumó a esta hipótesis y que finalmente fue desmentido por el narcotraficante.

“N4R.C0 DESMlENT3 A C1RO EN VlVO! NO SEAS MENTlR0S (sic)“, dice la publicación, que contiene un video en el que se afirma: “Ciro acepta todo, narcotraficante sale a desmentirlo, esto ya tronó y el señor pide piedad”.

Sin embargo, la grabación únicamente incluye un fragmento de la declaración del abogado sobre José Refugio Rodríguez, en la que afirma que Romero no estuvo involucrado en el ataque.

Rodríguez citó una declaración de su cliente durante el programa de Gómez Leyva: “No tengo nada que ver con el atentado, me duele mucho que el empresario Ricardo Salinas Pliego, siendo tan serio, tan responsable, se atreva a señalarme y acusarme de un hecho que no cometí“.

Además, aunque las autoridades ni el periodista han difundido avances en la investigación, la presentadora afirma que “cada día las piezas comienzan a apuntar de que sí fue un autoataque. De eso sí no nos queda la menor duda al pueblo de México”.

AP ha verificado otras publicaciones en las que se trata de desacreditar lo sucedido.

