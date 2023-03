Click to copy

Alcaldesa de capital mexicana no hizo declaración sobre secuestro de jóvenes

LA AFIRMACIÓN: La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró que los “jóvenes se dejan secuestrar” para afectar su gobierno.



VERIFICACIÓN AP: Falso. Sheinbaum no hizo tal declaración.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Twitter y Facebook muestran la imagen de un titular de un artículo con el siguiente encabezado: “‘Jóvenes se dejan secuestrar para afectar mi gobierno’, aclara Sheinbaum”.

La imagen contiene una fotografía de Sheinbaum en una de sus conferencias de prensa matutinas.

Las publicaciones han sido compartidas en Twitter y Facebook por usuarios críticos del oficialista Movimiento Regeneración Nacional, Morena, y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero la funcionaria mexicana, una de las principales aspirantes presidenciales de Morena, no hizo tal declaración.

En primer lugar, The Associated Press no encontró ninguna evidencia en las transcripciones y videos de las conferencias de prensa diarias de Sheinbaum, disponibles en el sitio oficial del gobierno de la capital mexicana, de que la alcaldesa haya dicho algo así.

Además, al hacer búsquedas de palabras clave en Google, AP corroboró que el artículo en la imagen fue difundido por un sitio de noticias satíricas llamado “Reporte Méndigo”.

La AP previamente ha verificado afirmaciones falsas que han surgido de ese sitio web.

Tampoco existen registros periodísticos de que la alcaldesa mexicana haya dicho algo como la declaración falsa que se le atribuye.

Sheinbaum es una de las más cercanas aliadas del presidente mexicano, quien se ha referido a ella como una de las aspirantes presidenciales más populares.

El proceso interno para elegir al candidato presidencial de Morena iniciará en el partido este año.

