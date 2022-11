Click to copy

Click to copy

Foto corresponde a marcha en Argentina, no a protesta en México

LA AFIRMACIÓN: Una imagen muestra a una multitud protestando el 13 de noviembre en las calles de la Ciudad de México.

VERIFICACIÓN: Falso. La foto corresponde a una protesta en Buenos Aires, Argentina, no en México.

LOS HECHOS: Miles de ciudadanos marcharon en la Ciudad de México el 13 de noviembre contra una iniciativa de reforma electoral que se convirtió en la mayor protesta contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus casi cuatro años de mandato.

El gobernante ha dicho que su iniciativa busca transformar y depurar el sistema electoral mexicano.

Sin embargo, críticos y analistas sostienen que la propuesta podría asegurarle al oficialismo el control del organismo electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Tras la protesta, López Obrador convocó a otra marcha este 27 de noviembre a la que también acudieron miles de personas.

El mandatario aseguró que la marcha organizada por su administración tenía como fin promover los logros de su gobierno a casi cuatro años de haber asumido el poder.

Una publicación que circula en Twitter y Facebook muestra la foto de la protesta en Buenos Aires para decir erróneamente que corresponde a la marcha del 13 de noviembre en la Ciudad de México. La imagen muestra el logo del medio alemán Deutsche Welle (DW).

Pero al hacer reversiones de la imagen en Google The Associated Press corroboró que en realidad corresponde a una marcha en la capital argentina, no la mexicana.

También al analizar el entorno que aparece en la foto que circula AP comprobó que el sitio en la foto es la avenida 9 de julio de Buenos Aires.

La publicación dice que medios internacionales como la DW y la televisora rusa Russian Television (RT) reportaron una asistencia a la marcha del 13 de noviembre de más de 200.000 personas.

También agrega erróneamente que la cadena británica BBC reportó una asistencia a la marcha de 250.000 personas y que el medio francés France 24 habló de una asistencia de 200.00 personas.

Mientras que el gobierno de la Ciudad de México reportó una asistencia de entre 10.000 y 12.000 personas, promotores de la protesta indicaron que más de 200.000 personas acudieron a la marcha, reportó AP.

Aunque DW y RT sí citaron en reportes la cifra de 200.000 personas proporcionada por los organizadores, la BBC y France 24 no dieron cifras específicas y dijeron que al acto acudieron “miles de personas”.

Además, AP no encontró evidencia de que la DW haya incluido la foto de la marcha argentina en sus reportes sobre la protesta en México.

Tras la marcha del 13 de noviembre, en redes sociales han circulado afirmaciones erróneas sobre el evento que AP ha verificado.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas que circulan en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536