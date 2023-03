Doctor no es peruano ni recomendó “cura” para parásitos

LA AFIRMACIÓN: El médico peruano Radi Zamfir, especialista en parasitología, afirmó en un programa de televisión que 83 de cada 100 personas tienen parásito y dijo que había encontrado una “cura” para eliminarlos.

VERIFICACIÓN AP: Falso. Radu Zamfir, el médico citado en el video, no es peruano, trabaja en Rumania y tampoco es especialista en parasitología, sino cirujano; la publicación manipuló un video de 2020 de la cadena Antena 3. El editor en jefe de este portal, Alin Tarnovschi, confirmó a The Associated Press que Zamfir no recomendó una “cura” para los parásitos en su programa.

LOS HECHOS: Publicaciones que se difunden en Facebook afirman que un médico peruano, llamado Radu Zamfir, encontró una cura para eliminar a todos los parásitos del cuerpo humano, y promueven páginas externas.

“El doctor Radu Zamfir, parasitólogo peruano de renombre mundial, afirmó que 83 de cada 100 personas están infectadas con parásitos, y ni siquiera lo saben”, dice la publicación, que utiliza un video en el que aparece un trabajador de la salud.

“El médico ha encontrado una cura que ya ha ayudado a millones de personas en Perú, pero nadie habla de ella”, añade la grabación, que acumula 219 visualizaciones desde el 15 de marzo. La publicación promueve un vínculo externo, pero AP no pudo consultar su contenido.

No obstante, una búsqueda de menciones al doctor Radu Zamfir en páginas oficiales del gobierno peruano y de medios de comunicación locales no muestran registro de él o de algún medicamento a su nombre.

Por el contrario, sitios rumanos sí mencionan a un médico llamado Radu Zamfir, con fotografías similares a la persona que aparece en el video, pero lo identifican como especialista en cirugía, no en parasitología.

AP encontró que el clip original se difundió el 2 de diciembre de 2020 en la página de Facebook de Sfat de Sanatate, un programa de Antena 3, medio de comunicación rumano.

Según la traducción automática, el doctor habló de cuándo había que acudir urgentemente al doctor y no presentó algún medicamento, como indica la publicación con desinformación.

Ante una consulta por correo electrónico de AP, el editor en jefe del portal, Alin Tarnovschi, confirmó que “el médico que se presenta en ese video no es peruano, sino rumano. Además, no es especialista en parasitología, sino cirujano”.

“El Dr. Radu Zamfir no recomendó una ‘cura’ para los parásitos y está hablando en nuestro video original sobre algunas condiciones médicas que las personas deberían tomar en serio e ir a ver a un médico”, indicó.

AP ha reportado en ocasiones pasadas el uso de figuras médicas para promover suplementos alimenticios.

