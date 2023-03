Expertos desmienten que paneles “solares” con CDs y cobre produzcan electricidad

LA AFIRMACIÓN: Video demuestra que puedes generar energía eléctrica a partir de paneles solares hechos en casa, utilizando discos viejos y alambre de cobre.

VERIFICACIÓN AP: Falso. Las placas solares fotovoltaicas requieren materiales y procesos especializados. Los paneles del video no generan energía eléctrica, no tienen materiales fotovoltaicos y engañan a las personas utilizando otras tecnologías, explican especialistas consultados por The Associated Press.

LOS HECHOS: Los paneles solares, que convierten la luz del Sol en electricidad, representan una alternativa ante la dependencia de combustibles fósiles que poco a poco ha abaratado sus costos de construcción, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

En medio de los impulsos para incrementar su adopción, decenas de videos en redes sociales prometen una supuesta manera de crearlos desde casa con materiales reciclados. Sin embargo, especialistas consultados por AP confirmaron que estos videos contienen información falsa.

Una publicación compartida en Facebook que acumula 25 millones de reproducciones asegura que es posible generar energía eléctrica suficiente para encender una bombilla y un motor pequeño con un “panel solar” hecho en casa a partir de CDs viejos, cables de cobre, resina y papel aluminio.

“Cómo tener luz gratis usando CDs o DVDs y cobre”, dice el videotutorial que cautivó a algunas personas de la red social, confundió a otras y generó algunas burlas sobre este supuesto desarrollo.

Pero lo que ilustra el video no es posible, explica Yasuhiro Matsumoto, investigador del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en entrevista telefónica con AP. “Así como está colocado, es casi imposible que haya voltaje y mucho menos ese tipo de potencia que haga girar un motor”, añade.

Un verdadero panel solar de un metro cuadrado, que convierte el 20% de la energía de la luz solar que recibe en electricidad, generaría la corriente necesaria para encender el motor y la bombilla que aparecen en el video, pero no así con los CDs del video, dice Matsumoto.

Las placas solares fotovoltaicas transforman directamente la energía radiante que les llega del Sol en energía eléctrica y requieren de materiales semiconductores, principalmente el silicio.

El silicio es un elemento abundante y económico, que incluso se encuentra en la arena, pero necesita ser refinado en un proceso químico antes de utilizarse en un panel solar, detalla el Departamento de Energía de Estados Unidos.

“Hacer una celda solar en casa es imposible. Es una tecnología muy elaborada que maneja cuartos ultra limpios”, dice Julia Tagueña, investigadora del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por correo electrónico.

“Lo que sí sería posible es comprar celdas ya hechas y unirlas para formar un panel, donde se conectan las celdas para sumar sus efectos, aunque también eso requiere conocimiento especializado”, añade.

Desde su punto de vista, el video muestra un desarrollo “simplemente falso”. Indica que hay opciones para incorporar energías renovables en casa, pero, en un contexto de esfuerzos ante el cambio climático, “hacer un video así es un atentado contra una buena solución energética”.

Joshua Pearce, investigador de Western University en Ontario, Canadá, coincide en que es información falsa. “Los videos que circulan en YouTube, Facebook, etc. son basura. Los CD viejos no contienen materiales fotovoltaicos”, indica en una respuesta enviada a AP.

“Los videos tienen diodos que proporcionarían un voltaje de circuito abierto sin todo lo fantasioso del alambre, papel de aluminio o CDs. Algunos de los videos son simplemente mentiras y otros tienen una antena de la que se puede obtener un voltaje, pero no es utilizable”, comenta Pearce.

“Como defensor importante del bricolaje solar, tengo que ser honesto, este tipo de basura me hace enojar: está desperdiciando el tiempo de todos solo para obtener clics y ganancias por anuncios”, reclama.

Un vocero del Departamento de Energía de Estados Unidos indicó ante una consulta de AP que “no se puede hacer un panel solar con CDs, DVDs y cableado de cobre”. “Es solo un ingenioso truco de magia. Como toda magia, es simple una vez que conoces el truco”, agregó.

Algunos usuarios de YouTube replicaron el proceso de estos tutoriales y demostraron que no se generaba energía suficiente y que debían utilizar elementos externos para encender una bombilla o un motor.

