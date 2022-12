Video no muestra a un menor entregando un frasco de sangre a Joe Biden

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra el momento en el que un menor le entrega a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, un frasco de sangre para beber.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La grabación está manipulada.



LOS HECHOS: Varias publicaciones en Twitter aseguran falsamente que un video muestra el momento en el que un niño le entrega al mandatario estadounidense un frasco de sangre.

“Un niño le entrega a Joe Biden un frasco de sangre para beber en su camino de regreso a la Casa Blanca”, dice un tuit que incluye una grabación de 22 segundos en el que se muestra a un menor vestido de azul entregando al mandatario lo que parece ser un tubo de ensayo de color rojo.

Sin embargo, tras hacer una búsqueda inversa de imágenes, The Associated Press encontró que la grabación está alterada y que en la original Biden entrega un objeto al niño y no al revés. El objeto que el mandatario le entrega al menor no es un frasco de color rojo, en realidad este último fue agregado posteriormente.

El video fue extraído de una transmisión en vivo capturada por la cadena Fox 19 el 21 de julio de 2021. El material muestra a Biden reuniéndose con Andy Beshear, gobernador de Kentucky, y con su familia en un aeropuerto cerca de la frontera entre Kentucky y Ohio.

Es partir del minuto 12:39 de esta grabación cuando se puede ver a Biden tomando de la mano a Will, hijo del gobernador de Kentucky, para deslizar un objeto en su mano mientras le dice algunas palabras. A un lado se encuentra su madre, Britainy Beshear, quien sonríe al presidente tras la entrega del objeto al menor.

Posteriormente se ve a Will examinando el objeto y guardándolo en su bolsillo. Pero en la grabación no aparece el tubo de ensayo con supuesta sangre que aparece en el video que ha viralizado. Tampoco se muestra a Biden recibiendo nada del hijo de Beshear, en realidad la grabación compartida en redes está reproducida en reversa lo que hace parecer que el niño entregó algo al mandatario, pero esto no es real.

Una teoría promovida por el grupo conspiracionista de QAnon asegura que las celebridades trafican niños para cosechar adrenalina de su sangre y crear una droga. Para los promotores de dicha afirmación, muchos demócratas de alto perfil llevan a cabo dicha actividad.

