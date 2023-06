Click to copy

Click to copy

Fotografías no muestran restos del sumergible Titan de OceanGate

LA AFIRMACIÓN: Fotografías muestran los restos del sumergible Titan de OceanGate luego de que autoridades de Estados Unidos reportaron la muerte de las cinco personas a bordo.



VERIFICACIÓN AP: Falso. Hasta el momento no hay imágenes públicas de los restos de la embarcación, confirmó la Guardia Costera de Estados Unidos a The Associated Press. Dos de las fotografías que se difunden actualmente en realidad se tomaron en 2004 y corresponden a los restos del Titanic; la otra fotografía se compartió primero en una cuenta de Twitter que se identifica como parodia y difunde imágenes creadas por inteligencia artificial.

LOS HECHOS: El sumergible que transportaba a cinco personas hacia el Titanic implosionó cerca del sitio donde se encuentra el naufragio y las cinco personas que iban a bordo murieron, informó la Guardia Costera el jueves.

La esperanza que quedaba de hallar vivos a los cinco hombres se había extinguido horas antes, cuando se preveía que se agotara el oxígeno de la embarcación y se anunció que se habían hallado escombros aproximadamente a 488 metros (1.600 pies) del Titanic en aguas del Atlántico Norte.

Después del anuncio usuarios de redes sociales afirmaron erróneamente, tanto en inglés y como en español, que una serie de fotografías mostraban los restos del sumergible.

“Imágenes de los restos encontrados del submarino #Titan de la empresa Ocean Gate”, dice una de las publicaciones difundida en Facebook, con dos fotos que muestran objetos humanos cubiertos de arena y otra foto con restos de la embarcación.

“Los restos hallados en el océano son partes del submarino Titan que se dirigía al Titanic. Las piezas encontradas son el marco de aterrizaje y una cubierta trasera del sumergible”, dice otra publicación.

Pero la Guardia Costera indicó que el Comando Unificado, integrado por esta institución, la Armada de Estados Unidos, la Guardia Costera de Canadá y OceanGate “no ha publicado ninguna foto o videos de los escombros”.

“A menos que se publiquen en nuestros comunicados de prensa oficiales o en nuestras redes sociales, estas fotos no están confirmadas”, dijo por correo electrónico.

En una búsqueda inversa, AP encontró que dos de las imágenes, en las que parecen verse zapatos y utensilios de cocina, fueron tomadas en 2004 cerca del Titanic y no corresponden a los restos del Titan.

“Esta foto de 2004 proporcionada por el Instituto de Exploración, Centro de Oceanografía Arqueológica/Universidad de Rhode Island/Oficina de Exploración Oceánica de la NOAA muestra los restos de un abrigo y botas en el lodo en el lecho marino cerca de la popa del Titanic”, dice la descripción de la imagen, disponible en el stock de AP .

La tercera fotografía, que muestra una embarcación entre la arena, se subió desde la cuenta de Twitter @prince_of_fake, que se identifica como parodia y usualmente comparte imágenes generadas con inteligencia artificial.

El Titan partió el domingo y ese mismo día por la tarde fue reportado como retrasado aproximadamente a 700 kilómetros (435 millas) al sur de St John’s, en Terranova, en su expedición al sitio donde el Titanic se hundió hace más de un siglo, reportó AP.

Al menos 46 personas viajaron exitosamente en el sumergible de OceanGate hasta los restos del Titanic en 2021 y 2022, según cartas de la compañía presentadas en una corte federal en Norfolk, Virginia, que supervisa asuntos relacionados con el naufragio del transatlántico.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el equipo de verificación de la AP y sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536 .