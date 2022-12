Click to copy

Video no muestra a jeque árabe escoltado por guardaespaldas robótico

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra al jeque de Dubai, Mohamed bin Rashid Al Maktum, escoltado por un guardaespaldas robótico.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La grabación no muestra al jeque de Dubai, sino a un asistente de un evento de defensa en el 2019 caminando junto a un androide de entretenimiento, no un guardaespaldas.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Facebook y TikTok incluyen el video para decir falsamente que en éste aparece el jeque de Dubai, Rashid Al Maktum, escoltado por un guardaespaldas robótico.

Usuarios comentaron en la publicación como si en realidad fuera el jeque de Dubai quien aparece en el video que ha sido compartido más de 6.000 veces.

La publicación no especifica cuándo ni dónde fue capturado el video.

Pero al hacer reversiones de fotogramas del video, The Associated Press corroboró que la grabación circula en internet desde febrero de 2019 y en este no aparece el gobernante de Dubai escoltado por un guardaespaldas robótico.

En realidad, muestra a un individuo que asistió a un evento llamado Exhibición de Defensa Internacional (IDEX, por sus siglas en inglés) en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, en febrero de 2019.

El rostro de la persona que aparece caminando frente al robot no es el del jeque de Dubái.

El androide que aparece en el video no es un guardaespaldas sino un robot desarrollado por la firma británica Cyberstein Robots con fines de entretenimiento, no de seguridad.

Imágenes del robot llamado “Titán” están disponibles en el catálogo de androides desarrollados por la firma en el sitio web de la empresa.

En la página web, la empresa ofrece al robot para amenizar eventos alrededor del mundo.

De acuerdo con el sitio web de IDEX, el evento es organizado anualmente para promover productos de defensa.

