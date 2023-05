Click to copy

Video no muestra descarrilamiento del Tren Maya en México

LA AFIRMACIÓN: Una grabación exhibe cómo se descarriló el Tren Maya, proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, por la mala calidad de sus componentes.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El video muestra la vía del Tren Maya en Tabasco, pero no uno de sus convoyes. La fase de pruebas de rodamiento del Tren Maya iniciará en Quintana Roo el próximo mes, dijo a The Associated Press un vocero del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), área del gobierno mexicano encargada del proyecto.

LOS HECHOS: Publicaciones que se difunden en redes sociales afirman que el Tren Maya, una obra insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se descarriló en Tabasco, uno de los estados al sur de México donde pasará el tren.

“#ULTIMAHORA Esto no lo verán en las noticias por lo menos hoy. ¿Qué creen que estaban probando tramo en Tabasco del TREN MAYA –tren militar–, y que se DESCARRILA, los bancos durmientes, recién colocados TRONARON”, dice un mensaje de Twitter con el video.

“PRIMERAS PRUEBAS DEL TREN MAYA EN CANDELARIA REVELAN LA MALA CALIDAD DEL MATERIAL CON EL QUE REALIZAN LA OBRA Y EL RIESGO QUE REPRESENTA. Esta mañana descarriló una locomotora y varios vagones durante las primeras pruebas del Tren Maya en el tramo 1 ubicado en Candelaria (Campeche)“, acusa una publicación de Facebook.

Sin embargo, estos videos no muestran el descarrilamiento del Tren Maya, ni las pruebas de los convoyes. El video original fue subido a Facebook el 11 de mayo por el usuario Carlos Correa, quien dijo que era el descarrilamiento de un tren en Villa El Triunfo, Tabasco, pero no mencionó que eran las pruebas oficiales del mismo, ni alguno de los nuevos convoyes.

La AP intentó contactar a Correa por mensaje directo, pero no obtuvo respuesta inmediata.

En respuesta a una consulta de la AP, Francisco Vázquez, vocero de Fonatur, confirmó que por esos rieles pasará el Tren Maya, pero que la grabación muestra “una parte de la vía en construcción. Justamente por eso aún están soldándose los rieles. Y mientras se sueldan se ponen uniones provisionales para que pase la tolva balastera”.

Afirmó que es falso que hubiera descarrilamiento del Tren Maya porque “aún no hay tren”. “El primer tren del Tren Maya llega el 8 de julio al taller de Cancún, para que en julio se hagan pruebas estáticas y a partir de agosto inicien las pruebas de rodamiento”, agregó.

Vázquez indicó que el percance sucedió por el robo de uniones de rieles en la zona de El Triunfo, Balancán, Tabasco, pero que “fue superado y siguen los trabajos de manera ordinaria”.

El Tren Maya es un proyecto del gobierno federal pensado para llevar desarrollo al sureste de México a través del turismo, aunque como reportó AP previamente , amenaza al pueblo indígena maya del Caribe por el cual fue nombrado y divide a las comunidades a las que debía ayudar.

