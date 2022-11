Click to copy

Satélite estadounidense no hizo esta estimación de asistentes a marcha en CDMX

LA AFIRMACIÓN: Un satélite estadounidense reportó que 810 mil personas asistieron a la marcha del 13 de noviembre en la Ciudad de México, en contra de una iniciativa de reforma electoral y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La imagen no muestra el portal de algún sistema satelital estadounidense, sino el de Mapchecking, una herramienta que permite a cualquier persona estimar “la cantidad máxima de personas” en un área y densidad que determina por el propio usuario.

LOS HECHOS: La marcha de este domingo en Ciudad de México se convirtió en la mayor protesta contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en lo que lleva de administración, pero no hay consenso sobre el número de asistentes. Las cifras oficiales varían entre 10.000 y 60.000, mientras que la oposición habla de hasta medio millón de asistentes.

Usuarios en redes sociales compartieron una imagen en la que se observa el fragmento de un mapa de la Ciudad de México, marcado con la ruta de la marcha, y afirmaron que se trataba de la estimación de un satélite estadounidense.

“Desde un satélite norteamericano 810378 personas en CDMX. Y aún así hay quienes no quieren aceptarlo. México grita ‘EL INE NO SE TOCA’(sic)“, dice una de las publicaciones de Facebook.

Sin embargo, es falso que esta medición provenga de un satélite estadounidense, como dicen las publicaciones. Las imágenes contienen la liga de donde se obtuvieron: Mapchecking.com .

La página web indica que es una herramienta que “ayuda a estimar y verificar la cantidad máxima de personas que se encuentran en un área determinada”. Así, los usuarios deben elegir, en un mapa de Google, el área a analizar y deben ingresar el número de personas que ellos calculan que había por metro cuadrado.

En el caso de la imagen compartida en redes, por la zona a analizar incluye algunas áreas en donde hay edificios, y además se hizo un cálculo aproximado de tres personas por metro cuadrado.

The Associated Press preguntó Anthony Catel, creador de la herramienta, por esta serie de publicaciones en un mensaje de Twitter. “La herramienta es muy sencilla. Es decir, no hay matemáticas sofisticadas ni nada por el estilo. Utiliza el área que seleccione en el mapa y la multiplica por la densidad que también seleccione”, comentó.

“Pero, por supuesto, es muy fácil abusar y sobrestimar la densidad”, dijo. “Por ejemplo, en el enlace que me enviaste, es imposible que haya 3 personas por metro cuadrado en un área tan grande”.

