Click to copy

Click to copy

Video no exhibe al hijo del presidente de Cuba viviendo en EEUU

LA AFIRMACIÓN: Una entrevista en video muestra que el hijo del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, vive y trabaja en Estados Unidos.

VERIFICACIÓN AP: Falso. En el video no aparece el hijo del mandatario Díaz-Canel. Las cadenas de noticias NBC 6 y Telemundo 51, que difundieron la grabación desde el 19 de julio de 2021, identificaron a la persona como Rodolfo Dávalos León, hijo de un funcionario cubano.

LOS HECHOS: En redes sociales circula un video en el que aparece un supuesto hijo del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a quien se le pregunta por qué defiende al régimen cubano mientras vive y trabaja en Estados Unidos.

La persona entrevistada afirma que no apoya la ideología socialista y comunista aunque señala que “si tú tratas de ahogar una economía, después no te quejes porque la gente está en la calle porque no tienen bienes y servicios”.

“Ustedes han dicho que yo hago negocios con Cuba y la gente se molesta. Han dicho que soy el hijo del presidente, y se molestan. Pero no han dicho que trabajé con la administración de (Barack) Obama”, dice la persona en el video, que dura 8 minutos.

“Hijo de Díaz-Canel en USA, miren que joyita”, afirma una publicación en Facebook, que acumula 350.000 reproducciones en una semana días. En la sección de comentarios, usuarios de la red lanzaron insultos contra el hombre del video, al igual que al presidente cubano, y llamaron a que lo deporten.

Sin embargo, es falso que quien aparece en la grabación sea el hijo de Díaz-Canel.

AP encontró que la misma entrevista se difundió el 19 de julio desde los canales de Telemundo 51 y NBC 6, pertenecientes a un grupo de medios de Florida. En sus notas los medios indicaron que no es el hijo de Díaz-Canel, sino Rodolfo Dávalos.

El mismo día, en su página de Facebook, la periodista Laura Rodríguez compartió una fotografía en la que aparece frente a Dávalos con el mensaje: “Hoy a las 4pm y 6pm en NBC 6 escuche a Rodolfo Dávalos, hijo de un importante asesor legal del gobierno cubano. Aclaro que no es hijo de Díaz-Canel como muchas personas han publicado incorrectamente en las redes sociales”.

En respuesta a una consulta por correo electrónico de AP, Dawn Clapperton, vicepresidenta de noticias del grupo de medios, respondió que “respaldamos la precisión de lo reportado en nuestra historia. Aquí está el clip en inglés que fue la historia original sobre la que informamos” y refirió a la nota de NBC 6.

De acuerdo con un documento de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, Rodolfo Dávalos Fernández, a quien el medio identifica como padre del entrevistado, fue designado en 2019 como presidente de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas que circulan en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536