Publicación sobre declaraciones de presidente colombiano es incorrecta

LA AFIRMACIÓN: El presidente colombiano Gustavo Petro le dijo al presidente de Estados Unidos Joe Biden que no enviará armas a Ucrania porque no traicionará a Rusia.



VERIFICACIÓN AP: Falso. No hay registros de que la conversación entre estos jefes de estado haya ocurrido. La publicación hace referencia a una plática ocurrida entre el mandatario y representantes de Washington en la que se le planteó al mandatario colombiano suministrar a Ucrania su equipo militar de fabricación rusa, a lo que Petro se negó argumentando que su país es partidario de la paz.

LOS HECHOS: El pasado 24 de enero, Petro arribó a Buenos Aires, Argentina, para participar en la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Durante su primera participación en el encuentro, el mandatario colombiano dio a conocer que en años pasados Colombia compró material de guerra ruso, pero que actualmente tiene problemas de mantenimiento. Agregó que Washington le propuso a Bogotá suministrar a Ucrania su equipo militar de fabricación rusa, pero que su gobierno rechazó la propuesta.

“En una de las conversaciones, la señora (Laura) Richardson, (jefa del Comando Sur de los Estados Unidos), y otras personas de Estados Unidos me pidieron que para solucionar el problema de nuestra incapacidad de sostener esos elementos activos se los entregásemos y ellos se los llevarían a Ucrania”.

El mandatario detalló haber respondido que la constitución colombiana tiene como orden en el terreno internacional la paz y que “así quedara eso como chatarra en Colombia” no entregarían las armas rusas para que se llevaran eso a Ucrania a seguir una guerra.

Posteriormente Petro dijo: “América Latina en lugar de estar jugando en qué bloque queda, lo que se debe exigir es la paz y que se creen los diálogos pertinentes para que la guerra se acabe. No estamos con ninguno estamos con la paz, por eso ninguna arma rusa que esté en nuestra tierra va a ser usada en ese conflicto”, respondió.

Una publicación compartida en Facebook dice: “‘¡No Biden, no enviaremos armas a Ucrania!’”. El mensaje acompaña a un video cuya portada muestra una foto en la que aparecen Petro y Putin sonriendo y se lee una leyenda que dice: “¡Petro no traicionará a Rusia”.

Sin embargo, The Associated Press no encontró ninguna evidencia de que la conversación entre ambos mandatarios haya ocurrido recientemente.

En realidad, en el video incluido en la publicación se hace referencia a las recientes declaraciones de Petro en la CELAC y menciona que el mandatario dijo no apoyar a nadie y estar “de parte de la paz”.

The Associated Press revisó videos con las declaraciones de Petro y confirmó que el mandatario no dijo que su negativa a enviarlas fuera para no traicionar a Rusia como se sugiere.

El pasado 19 de enero, durante una conversación sobre seguridad en el continente americano (Security Across Americas) con el Think Tank estadounidense Atlantic Council, la general Richardson dijo que Estados Unidos estaba en conversaciones con varios países latinoamericanos para que suministren a Ucrania sus equipos militares de fabricación rusa a cambio de armas estadounidenses.

La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos afirmó que un total de nueve países de la región poseen en sus arsenales armamento ruso y que el Pentágono está “trabajando para reemplazarlo con equipo estadounidense si esas naciones deciden donarlo a Kiev”.

