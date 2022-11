Al Jazeera no reportó detención de ucranianos por pintadas nazis en el Mundial

LA AFIRMACIÓN: El medio qatarí Al Jazeera informó en un video que tres hinchas ucranianos fueron detenidos durante el Mundial de fútbol por hacer pintadas nazis.



VERIFICACIÓN: Falso. Al Jazeera no reportó la detención de tres ucranianos que asistieron al mundial de fútbol por haber hecho pintadas nazis. La Embajada de Ucrania en Qatar dijo a The Associated Press que no tienen reportes de detenciones de sus ciudadanos en Qatar durante la última semana.

LOS HECHOS: Un video que imita la identidad gráfica de Al Jazeera afirma que, en el marco del Mundial de fútbol en Qatar, tres personas ucranianas fueron detenidas por difundir símbolos nazis.

Según el clip, que dura 46 segundos, las personas se encontraban en estado de ebriedad en Doha e hicieron el saludo nazi, así como el bigote de Adolf Hilter sobre una imagen de Laib, la mascota del Mundial.

El video añade que las personas ya se encuentran en custodia y que, antes de ser detenidas, habían destruido 10 posters.

La información ha sido retomada por usuarios de redes sociales, quienes recriminan la presencia de supuestos nazis ucranianos en Qatar, e incluso medios de comunicación en español han replicado este reporte falso.

The Associated Press realizó una búsqueda en los portales y canales oficiales de Al Jazeera y no encontró registro de una información relacionada con la detención de hinchas ucranianos durante el mundial. Tampoco hay reportes del suceso en otros medios de comunicación que se encuentran cubriendo el evento deportivo.

En cambio, Al Jazeera publicó un comunicado en el que reconoció la difusión de este video en redes sociales, pero explicó que “es completamente falso y Al Jazeera nunca ha publicado ninguna noticia relacionada con esta historia”.

AP contactó a la Embajada de Ucrania en Qatar. En respuesta a un correo electrónico, Andrii Uhlov, segundo secretario de la embajada, insistió en que el video es falso y que hasta el momento no hay detenciones de ciudadanos en el país.

“Nos hemos puesto en contacto con las autoridades competentes del país y no hay informes sobre la detención de ucranianos”, comentó Uhlov.

Desde que Rusia invadió a Ucrania en febrero de 2022, usuarios en redes sociales y páginas han circulado afirmaciones erróneas sobre el conflicto bélico que AP ha verificado.

