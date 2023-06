Click to copy

Video no muestra a extraterrestre en Las Vegas

LA AFIRMACIÓN: Un video capturado recientemente en Las Vegas muestra a un extraterrestre en el patio trasero de una casa.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La grabación es una animación 3D creada y publicada por un usuario de TikTok el pasado 9 de junio que se retomó en redes como un reporte del supuesto avistamiento de un extraterrestre en el patio trasero de una casa en Las Vegas, Nevada, a principios de mayo.

LOS HECHOS: El creador del video, quien se hace llamar owltreestump en TikTok, confirmó a The Associated Press que lo que se ve en el video es un modelo 3D que se creó con Blender, un programa para crear gráficos tridimensionales. Detalló que nunca tuvo la intención de representar a un extraterrestre sino a un críptido, un animal que se considera extinto y desconocido para la ciencia, pero popular en la mitología.

“Si hubiera querido que pareciera un extraterrestre, habría optado por un diseño muy diferente”, dijo owltreestump.

El creador explicó que la publicación de su video coincidió con la difusión de informes en medios sobre el avistamiento de una bola de fuego en el cielo que ocurrió casi un mes atrás, además de un reporte policial sobre el supuesto avistamiento de un extraterrestre ese mismo día en Las Vegas.

El pasado 7 de junio la televisora local de Las Vegas 8 News Now informó que el 1 de mayo pasado una familia de Las Vegas había afirmado ver extraterrestres en el patio de su casa. El supuesto avistamiento ocurrió minutos después de que un oficial de la policía de Las Vegas Metro grabara con su cámara corporal el momento en que una luz azul atravesó el cielo.

Además del policía, de acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Meteoros , el 1 de mayo se recibieron 21 reportes de personas que vieron el destello de una bola de fuego en el este de California, Nevada y Utah.

Las Vegas 8 News reportó que un hombre llamó al 911 y aseguró que él y su familia vieron algo caer del cielo y que había dos seres moviéndose en el noroeste de su patio trasero. El medio compartió la grabación de la llamada en su web, en sus redes y en su programa

“Hay como una persona de 8 pies al lado y otra está adentro y tiene ojos grandes y nos está mirando, y todavía está allí”, dijo la persona que llamó al 911. “En mi patio trasero. Juro por Dios que esto no es una broma, esto es en realidad: estamos aterrorizados”.

La historia también incluyó fragmentos de videos captados con las cámaras oficiales de los policías; sin embargo, ninguno muestra un extraterrestre en un patio.

A raíz de que se publicó esta nota, en redes sociales usuarios compartieron un video publicado por owltreestump en TikTok en junio, editado con el audio de la llamada que recibió el 911 sobre el supuesto avistamiento del exstraterrestre en mayo.

“Los hechos ocurrieron el pasado 8 de junio cuando la policía de Las Vegas difundió un video de la cámara corporal de un oficial que captó una luz verde que caía del cielo y pocos minutos después el 911 recibió el reporte de un residente que informaba que dos extraterrestres estaban en el patio de su casa”, dice una publicación.

Otros usuarios compartieron pantallazos del video y aseguraron falsamente que mostraban a presuntos extraterrestres captados por una cámara de seguridad en Las Vegas el 26 de mayo. “En el video difundido por la policía, se observa una extraña criatura al parecer sin ropa, la imagen está en blanco y negro, por lo que se alcanza a distinguir al extraño ser que intenta esconderse entre los arbustos”, dice un mensaje que incluye las fotos.

Pero el video original creado por owltreestump y publicado en TikTok el 9 de junio no tiene audio y tampoco “se grabó el 26 de mayo”.

Aunque sobre las imágenes que muestran al críptido aparece la fecha 26 de mayo de 2023 y la hora 23:55:32, el creador explicó a AP que mientras la figura de la criatura mitológica fue creada con Blender, el fondo que se ve en el video es en realidad el patio de su casa y que dicho video se grabó el 26 de mayo con una cámara especial. De acuerdo con owltreestump el video con todos los elementos se terminó tres semanas después.

“De ninguna manera pretendí engañar a nadie. Personalmente, no me gustan los videos que intentan convencer a la gente de algo falso como esto. Mi video original dice en su descripción que es falso, hecho en Blender, pero todavía recibo comentarios en ese mismo video que obviamente no vieron”, dijo a AP el creador.

AP revisó los videos captados por las cámaras corporales de los oficiales de policía el 1 de mayo los cuales fueron enviados vía correo electrónico por el Departamento de la policía y también están disponibles en su canal de YouTube y aunque sí encontró la grabación que muestra un destello azul en el cielo no encontró imágenes de un extraterrestre como erróneamente aseguran las publicaciones.









