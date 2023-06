Video tergiversa declaraciones de políticos de varios países sobre adultos mayores

Click to copy

Click to copy

LA AFIRMACIÓN: Políticos de Estados Unidos, Japón y Europa hicieron declaraciones en contra de adultos mayores y pidieron que murieran.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación tergiversa una entrevista de Dan Patrick, vicegobernador de Texas, expone una cita atribuida a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, de la cual no existe registro, y presenta un mensaje inexacto del exprimer ministro japonés, Taro Aso.

LOS HECHOS: Un video que se comparte en Facebook afirma que políticos de Estados Unidos, Japón y Europa se posicionaron en contra de los adultos mayores e incluso pidieron que murieran.

En la grabación, que acumula 41.000 visualizaciones desde el 1 de junio, un hombre expone una declaración de Patrick, en la que supuestamente dijo que “los abuelos deberían sacrificarse para salvar la economía y no paralizar al país norteamericano. Deben morir”.

Acusa a Lagarde de afirmar que “los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global” y comenta que Aso pidió “a los ancianos que se den prisa en morir, para que el Estado no tenga que pagar su atención”.

La persona del video sugiere que los tres políticos buscan cometer gerontocidio y lo compara con el nazismo. En la sección de comentarios, usuarios de la red social dijeron que la pandemia de COVID-19 fue un plan de las autoridades para acabar con personas que se encuentran en este grupo etario.

Sin embargo, AP hizo una búsqueda de la declaración del vicegobernador de Texas y encontró que su mensaje se tomó de una entrevista con Fox News en 2020, pero sus palabras fueron manipuladas.

Patrick dijo entonces que cumpliría 70 años y que no temía al coronavirus, pero sí a las órdenes de quedarse en casa y las implicaciones económicas que tendría el hacerlo, sin pedir que murieran las personas adultas mayores.

“Mi mensaje es: regresemos a trabajar, regresemos a vivir y aquellos que tenemos más de 70 años, nos ocuparemos de nosotros mismos. Pero no sacrifiquen el país”, declaró.

Por otro lado, AP revisó en los canales oficiales del Banco Central Europeo y medios de comunicación sobre la declaración atribuida a Lagarde, pero no encontró resultados de la supuesta cita en la que reprocha que “los ancianos viven demasiado”.

Una frase similar se encuentra en una nota de prensa sobre el “Informe sobre la estabilidad financiera mundial (GFSR)” que el Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió en 2012, cuando Lagarde era su directora.

Ese texto, que se presentó sin la funcionaria, menciona que “las implicaciones financieras de que la gente viva más de lo esperado (el llamado riesgo de longevidad) son muy grandes” aunque también dice que “vivir hoy más años es un hecho muy positivo que ha mejorado el bienestar individual”.

En el documento no se menciona textualmente que “los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global”.

AP envió una consulta al área de prensa del Banco Central Europeo, pero no obtuvo respuesta inmediata.

En Japón, el exprimer ministro Aso generó controversia en 2013 cuando se informó que dijo: “Dios no lo quiera si te obligan a seguir viviendo cuando quieres morir. Me despertaría sintiéndome cada vez más mal sabiendo que [el tratamiento] estaba siendo pagado por el gobierno”, dijo Aso, de 72 años en ese momento. “El problema no se resolverá a menos que dejes que se apresuren a morir”, agregó.

Aso luego aclaró su comentario, al afirmar que solo reflejaba su opinión.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el equipo de verificación de la AP y sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536 .