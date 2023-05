Video de alerta por inundación en California no es reciente

LA AFIRMACIÓN: Video compartido en mayo de 2023 alerta sobre próximas inundaciones en California, Estados Unidos.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La alerta no es actual, y el video usa framentos de reportes de noticias de enero de 2023, después de que el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia por inundaciones producto de las tormentas invernales. Las autoridades no han emitido una alerta reciente por próximas lluvias e inundaciones, confirmó la Oficina del gobernador a The Associated Press.

LOS HECHOS: Una publicación ampliamente compartida en Facebook advierte que el gobierno de California, Estados Unidos, emitió una alerta por próximas inundaciones que podrían afectar ciudades en el estado en el estado.

“Actualizamos la información de la mega inundación que amenaza a California. Las autoridades de este estado ya han declarado máxima alerta, emergencia, por la peligrosidad de lo que se puede venir”, dice un video, que acumula 500.000 visualizaciones desde el miércoles pasado.

El video muestra fotografías de hogares inundados e incluye fragmentos de testimonios de habitantes del Estado.

En la sección de comentarios, algunos usuarios mostraron su preocupación por la alerta, mientras que otras personas señalaron que viven en el estado, pero no han tenido conocimiento de estos reportes.

Pero la alerta no es actual. En una búsqueda de las frases del video, The Associated Press encontró que algunos clips utilizados en el video corresponden a las transmisiones del programa de noticias de Telemundo del 4 de enero de 2023, de un reporte de EFE del 5 de enero y otro de CNN, del 6 de enero.

Estos reportes sucedieron después de que el gobernador de California proclamó el estado de emergencia a inicios de año, con el objetivo de responder ante las tormentas invernales y las inundaciones.

La AP reportó entonces que varias zonas del estado sufrieron inundaciones, casi 50,000 personas recibieron órdenes de evacuación y más de 110,000 hogares y negocios quedaron sin electricidad debido a las fuertes lluvias, rayos, granizo y deslizamientos de tierra.

Actualmente, las autoridades no han emitido una nueva alerta por próximas lluvias e inundaciones en el estado.

En respuesta a una consulta de la AP, un vocero de la Oficina de Servicios de emergencia del gobernador de California, confirmó que la publicación es falsa, y que no hay una nueva alerta.

