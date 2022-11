Click to copy

Futbolistas mexicanos no han sido detenidos en Qatar

LA AFIRMACIÓN: Tres futbolistas mexicanos fueron detenidos durante el Mundial de fútbol en Qatar.

VERIFICACIÓN AP: Falso. Hasta el momento no hay reportes de futbolistas mexicanos detenidos durante el Mundial. La Selección Mexicana y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmaron que la publicación contiene información falsa.



LOS HECHOS: México juega este miércoles su tercer partido en el Mundial de fútbol de Qatar frente a Arabia Saudita a quien necesita vencer para mantener la esperanza de la clasificación.

En este contexto, en las redes sociales ha circulado una publicación que afirma que tres futbolistas fueron detenidos en el país árabe.

“Directo al bote! Caen 3 futbolistas en Qatar! Amlo (el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador) recibe 2 noticias de fgr revela secreto a mexico (sic)”, dice la publicación que se difunde en Facebook y que ha alcanzado 1,7 millones de reproducciones en seis días.



Entre los comentarios algunos usuarios de la red social aplaudieron esta supuesta acción que atribuyeron al presidente López Obrador mientras otras acusaron que era una distracción de su gobierno para tratar de ocultar la situación de violencia que atraviesa el país.

Aunque la publicación advierte sobre las detenciones, el video no hace mención de estas.

En cambio, mezcla fragmentos de declaraciones de López Obrador en las conferencias matutinas del 10 de marzo y el 1 de agosto de este año y del 24 de junio de 2021. También utiliza una entrevista con el empresario Ricardo Salinas Pliego, que se difundió el 26 de mayo de 2022.

The Associated Press realizó una búsqueda en canales oficiales de la FIFA y en medios de comunicación y no encontró información relacionada con algún arresto de jugadores mexicanos.

En respuesta a una consulta de AP, Israel Márquez, jefe de prensa de la Selección Mexicana, dijo vía Whatsapp que los jugadores ya estaban en el hotel a punto de salir al estadio para el partido frente a Ariana Saudita y desestimó la publicación.

La Oficina del secretario de Relaciones Exteriores también informó en mensaje de Whatsapp que se trataba de información falsa.

Además, quien aparece en la portada del video es Hirving Lozano, jugador mexicano que participó en el juego de este miércoles, frente a Araba Saudita.

Apenas inició el mundial varias publicaciones difundieron información errónea sobre los asistentes al evento y las restricciones de Qatar, las cuales han sido desmentidas por AP.

