Video de Biden hablando sobre Trump no es reciente

LA AFIRMACIÓN: Recientemente salió a la luz un video que muestra al presidente estadounidense Joe Biden confesando públicamente que el proceso penal en contra del expresidente Donald Trump en Nueva York busca que éste no sea nuevamente presidente.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La grabación no es reciente y en el video en cuestión el mandatario no se refiere al proceso penal que actualmente enfrenta Trump en Nueva York.



LOS HECHOS: Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, The Associated Press encontró que el video en realidad comenzó a circular en la web desde el 9 de noviembre de 2022, no recientemente.



En ese entonces no se había confirmado que Trump enfrentaría cargos penales derivados de pagos para silenciar a personas en 2016 luego de que un jurado investigador de Nueva York presentó una acusación formal en su contra. Dicha información fue reportada por la AP el 31 de marzo.

En su historia AP detalló que funcionarios de la corte confirmaron que el expresidente enfrentará diversos cargos por falsificar registros empresariales y al menos uno de ellos es de delito grave.

También se informó que Trump sería arrestado e instruido de cargos el martes 4 de abril en relación con el proceso por los pagos realizados para acallar las afirmaciones de que había tenido un encuentro sexual extramatrimonial.

Este lunes, Trump regresó a Nueva York para su fichaje y lectura de cargos . El exmandatario viajó en automóvil desde su finca de Mar-a-Lago, en Florida, hacia su avión privado -un Boeing 757 rojo, azul y blanco con la palabra “TRUMP” pintada en letras doradas-. La caravana pasó frente a grupos de partidarios que se reunieron a un costado del camino ondeando pancartas y ovacionándolo, asegurando que el caso en su contra tiene motivaciones políticas, reportó AP.

A su llegada al aeropuerto LaGuardia de Nueva York, Trump bajó solo de su aeronave y caminó directamente hacia la camioneta color negro que lo esperaba, sin que nadie lo recibiera. Únicamente pequeños grupos dispersos de partidarios se reunieron en el trayecto, mientras su caravana usó una escolta policial para trasladarlo a Manhattan.

En redes el apoyo al exmandatario también se hizo notar y algunos usuarios compartieron mensajes desacreditando la investigación y asegurando que se trata de una cacería política, pero no todas son reales.

Una publicación compartida en Twitter asegura que un video muestra a Biden confesando que el proceso penal contra Trump en Nueva York tiene como objetivo que no vuelva a ser presidente.

“ÚLTIMA HORA: Joe Biden confiesa públicamente que está persiguiendo a Donald Trump en New York para que no sea presidente de nuevo. “Estamos coordinando estas acusaciones de Trump para evitar que vuelva a tomar el poder”. ¿Qué opinas de este tirano?”, dice el mensaje que acompaña un video en donde se ve hablar al mandatario.

En la grabación Biden dice en inglés: “Solo tenemos que demostrar que él no tomará el poder si se postula. Me estoy asegurando de que él, bajo los esfuerzos legítimos de nuestra constitución, no vuelva a ser el próximo presidente”.

Pero el video no es reciente. Biden pronunció esas palabras hace cuatro meses, específicamente el 9 de noviembre, un día después de las elecciones intermedias que tuvieron lugar en esa nación.

En una conferencia de prensa, un reportero le preguntó a Biden si podría asegurarle al Grupo de los Siete (G7), que acababan de celebrar su cumbre días antes, que Trump o su movimiento político no volverían a tomar el poder en Estados Unidos y Biden respondió con las palabras antes mencionadas.

Por otro lado, AP revisó la conferencia de prensa de Biden en su totalidad y confirmó que en dicho encuentro con medios Biden no mencionó las acusaciones que actualmente enfrenta Trump en un juzgado de Nueva York como falsamente asegura la publicación de Twitter.

El martes, AP reportó que Trump salió al medio día de la Trump Tower al parecer rumbo a los tribunales.

Es probable que el proceso de fichar y leer los cargos a Trump ante el juez Juan Merchan sea relativamente breve, aunque no precisamente rutinario. Al exmandatario se le tomarán las huellas, se le informará de los cargos exactos en su contra y él se pronunciará al respecto, se espera que declarándose inocente.

Trump, que pasó por dos juicios políticos de la Cámara de Representantes pero nunca fue condenado en el Senado, se convertirá en el primer expresidente que enfrenta cargos penales.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social.

