Facebook no permite ver quiénes visitan un perfil

LA AFIRMACIÓN: Facebook ya actualizó las vistas. Ahora registra quiénes y cuántas personas vieron un perfil.

VERIFICACIÓN AP: Falso. Facebook no implementó el registro de quiénes visitan un perfil o página. Una vocera de Meta explicó a The Associated Press que algunas páginas pueden consultar las visitas mensuales, pero no el detalle de quiénes lo hicieron.



LOS HECHOS: Decenas de portales web y aplicaciones dicen ofrecer herramientas para supuestamente saber quiénes visitan un perfil de Facebook, aunque Meta, la compañía matriz de Facebook, niega que esto sea posible.

Ahora, publicaciones ampliamente compartidas en la red social afirman que la propia red social implementó una actualización reciente que permite a todas las personas saber quiénes visitaron un perfil.

“Facebook ya actualizó las vistas en el perfil, así que voy a decir de una vez que yo soy bien chismoso y le reviso el perfil a todo el mundo, para que no vayan a estar diciendo que uno les tiene envidia”, escribió un usuario, en un post que se ha compartido 55 mil veces.

Estas publicaciones incluyen una captura de pantalla en la que aparece una página con datos estadísticos y el apartado “Visitas al perfil”.

Algunas personas expresaron su interés por utilizar esta supuesta nueva herramienta, otras criticaron que se trataba de una afectación a su privacidad, mientras que algunas advirtieron que era una estafa.

Sin embargo, el portal de ayuda de Facebook aclara que “no permite que las personas registren quién ve su perfil. Tampoco existe ninguna app de terceros que ofrezca esta función”.

AP consultó con Meta sobre estas publicaciones. En un correo electrónico, Andrea Jimeno, vocera de la empresa, indicó que las “Visitas a la página” son una herramienta existente que se lanzó alrededor de 2009 para las páginas de Facebook.

“Actualmente, solo un porcentaje de las Páginas y los usuarios del Modo Profesional pueden acceder a esta función, ya que estamos actualizando la experiencia de información en Facebook”, dijo.

Y, en el mismo sentido, aclaró que esta función no te muestra quién visitó el perfil, sino el número de visitas y algunos datos demográficos.

