Presidente mexicano no pidió a Musk concluir planta en un mes

LA AFIRMACIÓN: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le exigió a Elon Musk, CEO de la empresa automotriz estadounidense Tesla, concluir en un mes la construcción de su nueva planta en el país.

VERIFICACIÓN AP: Falso. López Obrador no hizo esa exigencia a Musk.

LOS HECHOS: El mandatario mexicano anunció en su conferencia matutina el 28 de febrero que Musk le informó sus planes de instalar una planta en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, al noreste de México.

El anuncio se dio luego de que el presidente había expresado resistencia al plan de Tesla de instalarse cerca de Monterrey. López Obrador dijo que una de las razones de su rechazo a esa idea era la escasez de agua que se ha registrado en la región.

Sin embargo, tras días de incertidumbre, López Obrador finalmente hizo el anuncio días antes de que el mismo Musk informaría en una reunión con inversionistas el 1 de marzo su plan para instalarse en Nuevo León.

Una publicación que circula en Facebook dice falsamente que López Obrador exigió a Musk concluir la construcción de su planta en un mes.

La publicación ha sido compartida en grupos de usuarios críticos del mandatario.

Pero no es verdad que López Obrador haya lanzado tal exigencia al empresario estadounidense, quien también es el CEO de la empresa tecnológica Twitter.

Al revisar las transcripciones y videos de las conferencias de prensa de López Obrador, The Associated Press no encontró ninguna evidencia de que el presidente haya hecho una exigencia así.Tampoco existen registros en las cuentas oficiales en las redes sociales del mandatario de que haya dicho algo semejante.

De acuerdo con AP , la instalación de la planta implicará una inversión de más de 6.000 millones de dólares debido a la cercanía que tiene esa zona con el territorio estadounidense, al tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y a la presencia de proveedores.

En una entrevista concedida a AP, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que aún no hay fecha precisa para el inicio de la construcción de la planta de Tesla, pero las autoridades estiman que podría arrancar en unos tres meses.

Tesla no ha informado sobre las fechas del inicio de la construcción ni el periodo que tardaría la edificación de la planta.

Se prevé que en la primera fase genere 6.000 empleos directos y más de 20.000 indirectos y se espera un incremento de casi 30% de la inversión extranjera directa, en comparación con 2022, de acuerdo con autoridades federales y estatales.

Tesla pretende producir un millón de vehículos eléctricos al año en sus instalaciones en México, reportó AP.

