China no lanzó una “granja de bebés”, es un diseño conceptual

LA AFIRMACIÓN: China lanzó un proyecto de una granja de bebés para producir 30.000 nuevos humanos al año. Es la primera instalación de una matriz artificial del mundo y utilizará fertilización in vitro.



VERIFICACIÓN AP: Falso. Las imágenes corresponden a un diseño conceptual para representar cómo sería esta tecnología. Su autor, Hashem Al-Ghaili, dijo a The Associated Press que no es una instalación real y tampoco están trabajando en la creación del prototipo.

LOS HECHOS: Usuarios de redes sociales comparten imágenes digitales de fetos dentro de una máquina incubadora y un laboratorio con cientos de cápsulas para afirmar que China lanzó un proyecto de una “granja de bebés”.

Según las publicaciones, se trata de “la primera instalación de una matriz artificial del mundo” capaz de producir 30.000 humanos cada año y que permitirá la gestación de humanos a distancia mediante la fertilización in vitro.

“China lanza proyecto de ‘Granja de Bebés’ para dar paso a 30,000 nuevos humanos al año”, dice una de las publicaciones que se difunde en Facebook, que acumula 58.000 interacciones.

En la sección de comentarios, algunos usuarios de la red social cuestionaron las implicaciones éticas del supuesto proyecto, mientras que otros afirmaron que era parte de una conspiración.

Sin embargo, esta información es falsa. Las imágenes pertenecen a la campaña de un diseño conceptual que muestra cómo podría ser esta tecnología en el futuro y no se anunció la apertura de un laboratorio así.

La representación de EctoLife fue creada y publicada este mes por Hashem Al-Ghaili, quien se describe a sí mismo en su sitio web como productor, cineasta y biotecnólogo con sede en Berlín.

Al-Ghaili indicó a AP por correo electrónico que el video no muestra una instalación real y que los usuarios que lo compartieron lo sacaron de contexto. “EctoLife NO es una instalación real y no se está trabajando para crear el prototipo a partir de ahora”, dijo Al-Ghaili.

“Hice todo lo posible para que la audiencia alertara de que se trata de un concepto y no de una empresa de la vida real. La instalación no existe en este momento, sin embargo, está 100% basada en la ciencia y se basa en más de 50 años de investigación científica”, afirmó.

La periodista de The Associated Press Sophia Tulp en Nueva York contribuyó a este despacho.

