Esta publicación lleva a página apócrifa, no de programa de apoyo

LA AFIRMACIÓN: El periódico El Universo de Ecuador informó de que todos los ciudadanos pueden recibir desde 250 dólares diarios si se inscriben a un programa.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación lleva a una página suplantadora de la Play Store de Google y no es real que el medio o el gobierno ecuatoriano hayan anunciado una medida para dar 250 dólares diarios a cualquier ciudadano.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en Facebook atribuye al medio ecuatoriano El Universo el anuncio de un supuesto apoyo de 250 dólares para personas que apliquen a un programa mediante una página web.

“Solo el 7% de los ecuatorianos lo sabe.Todos pueden recibir desde $ 250 por día(sic)“, dice una publicación, que tiene un vínculo a una página web, una fotografía del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y el logo del banco Pichincha.

En la sección de comentarios, algunos usuarios de redes sociales criticaron la supuesta medida del mandatario y de su gobierno, mientras que otros acusaron que se trataba de un apoyo falso.

Sin embargo, el vínculo de la página lleva a un portal que suplanta la identidad de la tienda de Google Play: usa la imagen y el mismo formato que la plataforma para descargar aplicaciones, pero tiene un dominio diferente y varios de los hipervínculos no sirven.

Aunque en la imagen aparece la fecha del 14 de enero de 2023 y la imagen del diario El Universo, The Associated Press realizó una búsqueda de las entradas del medio en esa fecha y no encontró registro de alguna publicación sobre estos supuestos apoyos diarios.

Tampoco hay información pública en los portales oficiales del gobierno ecuatoriano sobre un programa de gobierno en el que se otorguen recursos directamente a todas las personas con ciudadanía ecuatoriana.

AP intentó contactar a los administradores del medio El Unvierso, pero no ha obtenido una respuesta.

