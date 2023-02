Click to copy

Foto no muestra arresto de persona discapacitada en metro de capital mexicana

LA AFIRMACIÓN: Una foto muestra el momento en que elementos de la Guardia Nacional (GN) mexicana arrestaron a una persona en silla de ruedas en el metro de la Ciudad de México.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La imagen muestra elementos de la GN que ayudaron a la persona en silla de ruedas a bajar las escaleras, no la arrestaron, dijo a The Associated Press el autor de la foto.

LOS HECHOS: El gobierno federal mexicano desplegó a partir del 12 de enero miles de elementos de la GN para vigilar las estaciones del metro de la capital mexicana.

El despliegue ocurrió tras una serie de accidentes recientes que las autoridades sugieren pueden ser provocados y algunos trabajadores achacan a falta de mantenimiento, reportó la AP.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que el despliegue de los 6.060 agentes tenía como fin vigilar las estaciones debido a que “han venido ocurriendo en los últimos meses episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal”.

Tras los incidentes, en las redes sociales han circulado múltiples afirmaciones erróneas sobre éstos que AP ha verificado.

Por ejemplo, una publicación que circula en Twitter muestra la foto de los agentes de la GN cargando a la persona en silla de ruedas para decir falsamente que ésta muestra el arresto del individuo por parte de los elementos federales.

La publicación fue difundida por una cuenta dedicada a difundir contenidos críticos de Sheinbaum y de su partido, el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Pero en realidad la imagen muestra el momento en que los agentes ayudaron a la persona a descender las escaleras de la estación Coyuya de la línea Verde del metro el 20 de enero, dijo a AP en un correo electrónico Juan Carlos Rocha, quien capturó la fotografía.

Al hacer reversiones de la imagen en Google, AP corroboró que la foto fue difundida primero por Rocha el 20 de enero en su página de Facebook.

Rocha agregó que capturó la foto el mismo día en que la difundió en su cuenta de Facebook.

Además, AP no encontró registros periodísticos del arresto de una persona discapacitada por parte de elementos de la GN tras su despliegue en el metro.

---

