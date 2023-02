Video de objeto volador cilíndrico se creó digitalmente

Click to copy

LA AFIRMACIÓN: Video sugiere haber captado uno de los objetos voladores detectados en Estados Unidos.



VERIFICACIÓN AP: Falso. El video no muestra alguno de los objetos voladores avistados recientemente, sino que fue creado digitalmente, dijo a The Associated Press Franklin Gladson, quien publicó originalmente dicho clip e indicó ser su autor.

LOS HECHOS: Las autoridades de Estados Unidos derribaron cuatro objetos voladores a inicios de febrero: una supuesta nave espía china y otros tres que, según el presidente Joe Biden, probablemente eran globos de compañías privadas, investigadores del clima o aficionados.

Estos eventos y las primeras declaraciones de funcionarios estadounidenses han generado una ola de desinformación en redes sociales sobre el supuesto hallazgo de vida extraterrestre, como ha identificado la AP.

Una publicación compartida en Facebook muestra una grabación en la que, sugieren, aparece una aeronave rodeando un objeto volador cilíndrico. El clip hace referencia a los recientes avistamientos de objetos voladores e incluye un mensaje sobre la existencia de vida extraterrestre.

En la sección de comentarios, algunos usuarios dijeron que mostraba un avistamiento real y otros acusaron que era una distracción ante el descarrilamiento de un tren en Ohio.

Sin embargo, una búsqueda inversa de los fotogramas llevó a un video publicado en TikTok por el usuario identificado como Franklin Gladson @franklingladson el 11 de febrero de 2023, el cual contiene una leyenda en la que se especifica que se trata de una simulación.

La AP contactó con el usuario en un mensaje de Whatsapp. En respuesta, Gladson indicó que se trata de un video que él creó digitalmente. “Son gráficos por computadora; yo trabajo con software de animación 3D”, comentó.

Detalló que para este video utilizó los programas Autodesk 3ds Max, Corona Render y Adobe After Effects.

Según explica esta nota de la AP, la concienciación sobre el vuelo de globos se disparó este mes cuando el ejército estadounidense y la población avistaron la aeronave china en su avance desde el Alto Norte.

Aunque Washington afirma que otros globos chinos entraron a su territorio en el pasado, este es el primero que sobrevoló lentamente la nación a la vista de todos.

Ese artefacto, y la alerta cada vez mayor de las autoridades por una campaña de globos vigilancia ligada al ejército chino que afectó a docenas de países, llevó a los funcionarios estadounidenses a cambiar la configuración de los radares y de otros sensores y a revisar más de cerca los objetos que se desplazan lentamente por el aire, así como otros más rápidos.

