Video no muestra arresto reciente de migrante en Florida con nueva ley

LA AFIRMACIÓN: Video muestra la detención de una persona migrante en Florida, Estados Unidos, tras la aplicación de nueva ley.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El arresto no es reciente ni sucedió en Florida a raíz de la ley de inmigración promovida por el gobernador Ron DeSantis. El video se grabó en 2020 en San Bernardino, California, confirmó la Patrulla Fronteriza a The Associated Press, en tanto que la nueva ley entrará en vigor el próximo 1 de julio.

LOS HECHOS: Usuarios de redes sociales difunden una grabación que muestra el arresto de una persona migrante y afirman erróneamente que sucedió en Florida, tras la promulgación de una nueva ley contra la inmigración ilegal.

En el video se puede ver cómo un agente de la Patrulla Fronteriza rompe el vidrio de un automóvil y, junto con otros dos uniformados, detiene al conductor, quien es una persona hispanohablante.

“Es tan injusto lo que está pasando en la Florida y cómo están tratando a mis paisanos trabajadores que solo buscan una mejor vida”, reclama una página de Facebook que difundió el video, el cual acumula 968.000 visualizaciones desde el 27 de mayo.

Pero el video circula desde septiembre de 2020 en páginas de Facebook , YouTube y medios de comunicación, que indicaron que era una detención en California.

AP pudo localizar que el video se tomó de una transmisión en vivo del usuario de Facebook Favian Jiménez, quien en un momento también fue sometido, según la grabación.

En respuesta a una solicitud de información de AP, la Patrulla Fronteriza confirmó que el video corresponde a un incidente en California, que sucedió en 2020.

Emilio Amaya, director del Centro de Servicio Comunitario en San Bernardino, quien brindó acompañamiento legal al detenido, dijo que la grabación sucedió en la ciudad y que no muestra a agentes estatales en Florida.

“La persona fue puesta en libertad posteriormente bajo fianza”, explicó Amaya en entrevista telefónica. “El uso del video es totalmente incorrecto, está creando pánico y preocupación indebida”, dijo.

El gobernador DeSantis, quien busca ser presidente de Estados Unidos, promulgó una ley que entra en vigor el 1 de julio y refuerza su programa de reubicación de migrantes y limita los servicios sociales para los inmigrantes que no cuenten con estatus legal permanente, reportó AP.

También aumenta los requerimientos para los establecimientos con más de 25 empleados para el uso de E-Verify, un sistema federal que determina si un empleado puede trabajar en Estados Unidos de forma legal.

Otra cláusula obliga a los hospitales que aceptan Medicaid a incluir una pregunta de ciudadanía en sus formatos de admisión.

