Gobierno mexicano no se pronunció sobre causa de muerte de cantante

LA AFIRMACIÓN: El gobierno mexicano se pronunció sobre la muerte del cantante Julián Figueroa y desmintió el mensaje de su madre, la actriz mexicana Maribel Guardia, sobre la causa de su fallecimiento.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El gobierno mexicano no emitió posicionamiento alguno sobre la muerte de Figueroa ni desmintió a Guardia. La actriz indicó que su hijo falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. El área de prensa de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dijo a The Associated Press que no hicieron autopsia del cuerpo debido a que un médico privado certificó la muerte natural.

LOS HECHOS:Julián Figueroa, intérprete de música regional e hijo de la actriz y cantante Maribel Guardia y del cantautor Joan Sebastian, falleció este fin de semana en la Ciudad de México a los 27 años, reportó AP.



Momentos después de que se anunciara su muerte, publicaciones en redes sociales comenzaron a especular sobre la causa, pero Guardia dijo en un comunicado difundido el lunes que encontraron el cuerpo de su hijo sin rastros de violencia y que “el parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.

En este contexto, una página en Facebook difundió información falsa, al señalar que el gobierno mexicano había desmentido la versión de la actriz.

“DSD3 PALACl0 DESMlENTE CASO MARlBEL GUARDlA! FUE M0NTAJE (sic)”, dice la publicación con un video que acumula 13 millones de visualizaciones en Facebook, que vincula a la Presidencia mexicana en el caso. La portada del clip señala “¡ÚLTIMA HORA DESMIENTEN A MARIBEL GUARDIA!”.

Sin embargo, la presentadora del video no muestra pruebas sobre el desmentido del gobierno hacia la cantante, sino que muestra comentarios de usuarios de redes sociales, el propio comunicado de Guardia o notas de prensa anteriores al deceso.

AP hizo una búsqueda en los canales oficiales de la Presidencia mexicana y de la Secretaría de Seguridad, pero no encontró ningún desmentido ni posicionamiento alguno al respecto, como dice el video.

Figueroa era el único hijo de Guardia con Joan Sebastian, reportó AP. La pareja estuvo casada de 1992 a 1996 y su hijo nació el 2 de mayo de 1995.

