Candidato mexicano no se quedó dormido en debate

LA AFIRMACIÓN: Una foto muestra que Armando Guadiana, candidato del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional, Morena, a la gubernatura del estado mexicano de Coahuila, al noreste, se quedó dormido durante un debate reciente.



VERIFICACIÓN AP: Falso. Al revisar la grabación completa del debate, The Associated Press corroboró que el aspirante no se quedó dormido. Las publicaciones que circulan con la afirmación falsa utilizan la imagen de un momento en el que Guadiana volteó a ver hacia el suelo.

LOS HECHOS: Miles de ciudadanos en Coahuila acudirán a las urnas el 4 de junio para renovar la gubernatura y 25 diputaciones estatales.

Los dos punteros en la contienda por la gubernatura son Guadiana, de Morena y Manolo Jiménez, de la alianza opositora conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

En el debate del 16 de abril además de Guadiana y Jiménez también participaron los aspirantes Ricardo Mejía, del Partido del Trabajo (PT), y Lenin Pérez, de la alianza conformada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el partido Unión Democrática de Coahuila (UDC).

Publicaciones que circulan en Facebook y Twitter muestran una foto del momento en el que Guadiana volteó hacia el suelo para decir erróneamente que éste se quedó dormido durante el debate.

Guadiana, empresario del sector ganadero, usualmente utiliza un sombrero vaquero en sus apariciones públicas

La imagen en las publicaciones muestran a Guadiana volteando hacia el suelo con el sombrero puesto. El rostro de Guadiana aparece oscurecido por la sombra generada por su sombrero ante el reflejo de las luces instaladas frente al escenario.

Pero Guadiana no se quedó dormido en el encuentro. Al revisar la grabación completa del debate, disponible en el canal oficial de YouTube del Instituto Electoral de Coahuila, AP corroboró que el candidato no se quedó dormido.

Además, Guadiana desmintió en un mensaje enviado a AP que ésto haya ocurrido en el debate.

El candidato ha reiterado que busca poner fin a décadas de dominio del PRI en Coahuila.

Tampoco existen registros periodísticos de que el candidato de Morena se haya quedado dormido durante el debate.

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el equipo de verificación de la AP y sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536 .