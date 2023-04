Click to copy

Comisión de Búsqueda: no hay evidencia de reto de desaparición en TikTok

LA AFIRMACIÓN: En TikTok circula un reto que llama a los niños a desaparecer durante 48 horas; gana quien obtenga más atención mediática.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de México y la red social TikTok dijeron a The Associated Press que no tienen reportes del supuesto reto ni de personas desaparecidas por seguirlo.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en redes sociales afirma que hay un nuevo reto en TikTok que invita a niñas, niños y adolescentes a desaparecer durante 48 horas para ganar popularidad.

“Atención padres y madres que están viendo este video. A continuación, actualmente ha salido una información donde el niño tiene que desaparecer por 48 horas (sic)“, dice un video difundido en Facebook el 5 de abril.

Autoridades estatales mexicanas y medios de comunicación nacionales han advertido desde marzo pasado sobre el “reto de las 48 horas” en TikTok, aunque no precisan ni el origen del reto ni muestran videos donde alguien invite a practicarlo ni algún caso de desaparición relacionado con el tema.

En este contexto, la Comisión Nacional de Búsqueda, instancia del gobierno federal que atiende la crisis de personas desaparecidas que enfrenta el país, informó a principios de mes que ninguna comisión de búsqueda estatal tenía reportes de personas desaparecidas por seguir el supuesto reto.

“Ni la CNB ni las comisiones estatales de búsqueda tenemos ningún caso documentado, ni evidencia alguna respecto a dicho supuesto”, dijo, y pidió a autoridades y medios de comunicación evitar información no verificada que desvíe la atención sobre casos reales o revictimizar a adolescentes.

Ante una consulta telefónica de AP, un vocero de la CNB confirmó que hasta el miércoles seguían sin tener reportes de personas desaparecidas por el supuesto desafío entre los jóvenes.

TikTok informó en un correo electrónico que tampoco tienen registro de la existencia de este reto ni de un caso de desaparición por cumplirlo.

“Este supuesto ‘reto’ nunca ha sido una tendencia en TikTok y hasta el momento no hemos encontrado ninguna evidencia de que haya ocurrido en nuestra plataforma. El contenido de esta naturaleza está prohibido en TikTok y de ser detectado, se elimina”, dijo un vocero de la empresa.

AP realizó una búsqueda en la plataforma con las palabras “reto 48 horas” y encontró varios videos que mencionan el reto, sin reportar algún caso específico, y otros que se crearon como sátira.

Según el registro federal de desapariciones, en lo que va de 2023 se han registrado 931 personas de 0 a 17 años con un estatus de desaparecidas o no localizadas.

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social.

