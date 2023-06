Es falso el reporte de muerte de una fan de la cantante Taylor Swift en México

LA AFIRMACIÓN: Hallan muerta a seguidora de la cantante Taylor Swift en México; las autoridades indagan un posible suicidio. Fue hallada sin vida en una oficina en el estado de México y todo indica que lo hizo por no poder comprar entradas para su próximo concierto en el país.

VERIFICACIÓN AP: Falso. Las imágenes de la publicación corresponden a otros reportes no relacionados con la cantante, que se difundieron en Twitter en mayo y agosto de 2022. La Fiscalía del estado de México indicó a The Associated Press que no tienen información sobre un suicidio en el municipio de Coacalco.

LOS HECHOS: Publicaciones que se difunden en redes sociales reportan la supuesta muerte de una mujer y sugieren que se suicidó porque no pudo adquirir las codiciadas entradas para alguno de los conciertos del Eras Tour que Taylor Swift dará en agosto en Ciudad de México.

“HALLAN MUERTA a PRIMERA SWIFTIE: INDAGAN SUICIDIO Dentro de una oficina en Coacalco, fue hallada sin vida una Swiftie. Todo indica que no pudo comprar boleto. Tenía un tiro en la cabeza y una nota que decía: CÚLPESE A TICKETMASTER (sic)”, dice el mensaje que circuló primero en Twitter y retomaron páginas de Facebook y medios de comunicación locales.

La publicación incluye dos fotografías, una de una mujer y otra de unas oficinas, e incluye la marca de agua de Carlos Jiménez, @c4jimenez, un comunicador que difunde reportes policiales en su cuenta de Twitter.

“En qué momento un boleto para ver a un artista se volvió más valioso que la vida. Cómo es que descuidamos a nuestros seres queridos, como es que no los conocemos para actuar a tiempo. Es triste una noticia así”, escribió una usuaria.

Pero en una búsqueda inversa de las fotografías, AP encontró que una de las imágenes corresponde a un reporte que Jiménez hizo en mayo de 2022 e identifica a la mujer como una persona acusada de robo.

El comunicador compartió la otra imagen en agosto de ese año y comentó que era un intento de suicidio dentro de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

AP le escribió a Jiménez vía Twitter para obtener comentarios, pero no obtuvo respuesta inmediata.

A su vez, un vocero de la Fiscalía General de Justicia del estado de México indicó a AP que no tienen información sobre un suicidio en Coacalco.

La distribución de boletos para las presentaciones de Swift ha generado frustración entre algunas personas usuarias de redes sociales, quienes critican el sistema de Fan Verificado que utilizó Ticketmaster para organizar la compra de boletos.

Antes de que se empezaran a vender los boletos, la compañía indicó que esperaba “más demanda que boletos disponibles” y advirtió que no todos los que se registren serán seleccionados para participar en la preventa.

En 2022, cuando Swift anunció su gira por Estados Unidos, millones de personas atestaron una preventa del Eras Tour, lo que provocó caídas del sistema, esperas prolongadas y compras frenéticas que llevaron a Ticketmaster a cancelar las ventas y desatar un estallido de sus fans.

