Legisladora de oposición no fue sancionada por protesta en el Senado

LA AFIRMACIÓN: La legisladora de oposición Xóchitl Gálvez recibió una multa por llevar a cabo prácticas sexuales en una protesta del jueves en el Senado.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) no recibió alguna multa por manifestarse en el Senado, confirmó su equipo de prensa a The Associated Press. El video de la protesta no muestra a Gálvez en “un trío”, sino recostada y abrazada a otros legisladores.

LOS HECHOS: Legisladores de oposición protestaron el jueves con una pijamada en el Senado mexicano por la falta de designación de integrantes del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), un organismo autónomo que lleva un mes impedido para sesionar por la falta de comisionados.

Ante este contexto, una publicación que circula en Facebook afirma que Xóchitl Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN) recibió una sanción por haber participado en prácticas sexuales en el contexto de la protesta.



“Multa a Xóchitl por hacer trío (en) Senado”, dice la publicación, que acompaña a un video con 12.000 visualizaciones.

“Multarán a Xóchitl Gálvez por tremendo desfiguro que hizo el día de hoy por la madrugada en la Cámara de Senadores donde nuevamente denigran estas instituciones”, comenta una persona en la grabación.

En la sección de comentarios, usuarios de redes sociales expresaron su rechazo hacia esta acción: “Qué la expulsen para que no haya esta clase de exhibiciones de estos tontos que se creen dueños de este recinto, que si tienen ganas de hacer el amor que se vayan a un hotel”.

Sin embargo, AP realizó una búsqueda en los canales oficiales del Senado y no encontró evidencia de que la Cámara Alta haya emitido una sanción contra Gálvez y contra los otros legisladores panistas.

En respuesta a una consulta, una vocera de la senadora confirmó que es falso que se le haya sancionado por su participación en la protesta.

Por otro lado, videos de la protesta no muestran a los senadores en las mencionadas prácticas sexuales. El video que utiliza la publicación fue subido a Twitter el jueves en la noche , desde la cuenta de la periodista Leticia Robles de la Rosa.

La grabación muestra al senador Gustavo Madero abrazar a Gálvez y poner su pierna sobre ella.

La designación de los comisionados del INAI está pendiente en el Senado desde hace más de un año. Aunque trabajó con cinco de los siete miembros del pleno desde abril de 2022, la salida de Javier Acuña en marzo pasado lo dejó inoperante.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el equipo de verificación de la AP y sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536 .