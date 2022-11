Video de “broma a qataríes” es de 2020, no se grabó en el Mundial

LA AFIRMACIÓN: Video muestra una “broma” con globos hacia qataríes durante el Mundial de fútbol de 2022. Dos personas quedaron manchadas de pintura morada y agreden a quien grabó.



VERIFICACIÓN AP: Falso. El video no se filmó durante el Mundial de Qatar en 2022; circula en internet desde septiembre de 2020. Las personas que lo subieron entonces a Instagram indicaron a The Associated Press que no es actual y que realmente sucedió en Arabia Saudita.

LOS HECHOS: Usuarios en redes sociales y medios de comunicación difunden un video de una broma con un globo lleno de pintura a un supuesto ciudadano de Qatar durante el Mundial de fútbol, que se realiza en este país, y advirtieron sobre las sanciones para quienes lo grabaron.

En el video se observa cómo una persona empieza a reventar globos inflados con aire hasta que le dan uno lleno de pintura morada, que explota sobre su ropa blanca. Posteriormente, él y su acompañante tratan de agredir a quien graba.

“En lo que parecía un reto inocente, un turista le jugó una pesada broma a un par de árabes que quedaron bañados en pintura y esto no les cayó para nada en gracia. La escena se dio por fuera de los estadios, pero lo pesada de la misma ha hecho que se viralice en las redes sociales por la cargada que les pegaron a los fanáticos locales”, dice una publicación en Facebook.

Un medio de comunicación que compartió el video afirmó que un qatarí dio “patadas a desconocidos que le hicieron broma en medio del Mundial Qatar”, mientras que en Twitter afirmaron que los hinchas estadounidenses habían sido quienes hicieron la broma.

Sin embargo, ni este video se grabó en el Mundial de fútbol de Qatar ni es reciente. AP hizo una búsqueda inversa de algunos de los fotogramas del video y encontró que se publicó el 7 de septiembre de 2020 en la cuenta de Instagram @mohsalem_7.

La cuenta tiene otros videos en los que aparece la misma persona del video que se difunde actualmente. En uno de ellos, del 24 de septiembre de 2019, hacen una broma con líquido café.

AP escribió al número de contacto de la cuenta @mohsalem_7 y, en respuesta al cuestionamiento sobre el origen del video que se difunde actualmente, dijo vía Whatsapp que el video se grabó en 2020 en Arabia Saudita.

