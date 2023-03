Click to copy

Civiles no se enfrentaron a soldados mexicanos por detención de sicarios

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a civiles atacando a elementos del ejército mexicano en la ciudad fronteriza mexicana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, después de que capturaron a varios sicarios.



VERIFICACIÓN AP: Falso. El enfrentamiento no se dio tras la captura de sicarios, las personas que aparecen en él se enfrentaron a los soldados en una protesta que tuvo lugar después de que éstos ejecutaron a cinco jóvenes el pasado 26 de febrero.



LOS HECHOS: La madrugada del 26 de febrero, un tiroteo ejecutado por elementos del Ejército mexicano tuvo lugar en Nuevo Laredo. Según explicó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado el 28 de febrero , los militares estaban investigando un hecho violento en el área y abrieron fuego contra una camioneta después de que no obedeciera una orden de detenerse.



De los siete individuos que viajaban en el vehículo cinco jóvenes murieron, una persona fue herida de gravedad y otra resultó ilesa, aseguró el documento oficial.



The Associated Press reportó que estos hechos provocaron una riña entre soldados y un nutrido grupo de residentes enojados que creían que las “víctimas no estaban armadas ni había motivo para que les privaran de la vida en forma arbitraria”, según dijo el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo en un comunicado.

A raíz de esto, en redes sociales comenzaron a compartirse videos de este altercado, pero no todas las publicaciones son correctas.

En una publicación en Twitter se muestra un video que muestra a decenas de personas gritando y enfrentándose a algunos soldados soldados. En algún punto se ve a un militar en el piso siendo pateado por civiles. Al final de la grabación se escuchan disparos y la gente se dispersa.

El texto que acompaña la publicación dice falsamente: “Elementos de la #SEDENA son atacados después de haber capturado a varios sicarios. Tuvieron que darse a respetar y hacer tiros al aire para controlar a los narco-familiares de los detenidos. Todo nuestro apoyo al Ejército”.

Pero esta afirmación no es real, el enfrentamiento con civiles ocurrió luego de que militares acribillaron a cinco individuos, no después de la detención de algún sicario.

En el único comunicado que la Sedena ha compartido hasta el 1 de marzo no se informó que los jóvenes fueran sicarios o que se haya ejecutado alguna detención.

El informe oficial sobre los hechos de las autoridades estatales al que tuvo acceso la AP señala que los cuerpos fueron encontrados en la camioneta y dos en una acera cercana. Dichos reportes generalmente señalan cualquier arma encontrada en la escena del crimen, pero no se mencionó ninguna en este caso.

Nuevo Laredo está dominado por el violento Cártel del Noreste, una rama de la antigua organización criminal Los Zetas. Los militares han sido frecuentemente atacados por sicarios de cárteles en Nuevo Laredo.

No es la primera vez que en la ciudad hay acusaciones contra los militares por sus actuaciones.

En 2021, la Armada de México entregó a 30 marinos a fiscales civiles para que enfrentaran a la justicia en casos de personas que desaparecieron durante operaciones contra el crimen en Nuevo Laredo en 2014. Los marinos también fueron acusados ​​de detener a supuestos sospechosos, algunos de los cuales desaparecieron. Durante 2018, decenas de personas desaparecieron en Nuevo Laredo, reportó AP.





