LEGO no lanzó juguete con personajes de la serie Merlina

LA AFIRMACIÓN: LEGO anunció un set de juguetes con las figuras de Merlina Addams y Dedos, una mano sin cuerpo, días después del lanzamiento de una serie producida por Netflix.



VERIFICACIÓN AP: Falso. LEGO confirmó a The Associated Press que no lanzará próximamente un set de la serie Merlina. La imagen que circula en internet fue creada por un diseñador, @fourstud, quien dijo no tener relación con la compañía y que pondrá a la venta una figura no oficial.

LOS HECHOS: La empresa de streaming Netflix lanzó la serie de Merlina (Wednesday en inglés) dirigida por Tim Burton, que se enfoca en los años de este personaje de la familia Addams en la Academia Nunca Más.

Luego de que salió al aire el 23 de noviembre de 2022, usuarios de redes compartieron imágenes, disfraces y bailes relacionados con la serie. El diseñador @fourstud publicó una imagen en las que aparece una figura de LEGO con el atuendo Merlina, junto con el personaje Dedos, que es una mano sin cuerpo.

Esta imagen, que contiene los logos oficiales de LEGO y Netflix, confundió a usuarios de Facebook y Twitter, quienes afirmaron que la empresa había lanzado un set oficial y que próximamente lo vendería.

“Te pasaste de lanza LEGO”, dice una publicación de Facebook, que se ha compartido más de 40 mil veces en esa red social. “La empresa Lego causa controversia al lanzar sus productos a la venta de la serie Merlina, pero los usuarios se burlan del diseño de ‘Dedos’“.

Sin embargo, esta figura no es oficial de LEGO: no existe en su catálogo oficial y, en respuesta a una consulta de AP, indicó que “no tenemos ningún set oficial de LEGO ni una minifigura”.

“La imagen que nos mostraste es una creación hecha por un fan”, agregó. Dijo que en la plataforma LEGO IDEAS una persona ingresó un set con Merlina, pero depende del voto de los usuarios y la aprobación de la compañía para convertirse en un set oficial.

Por su parte, el diseñador @fourstud confirmó a AP que no tiene relación con la empresa, pero dijo que puso en preventa una figura no oficial similar a Merlina, sin incluir los logotipos de las empresas.

