Extraterrestres no fueron grabados en Chile

LA AFIRMACIÓN: Una grabación muestra a dos extraterrestres reales visitando Rapa Nui o la Isla de Pascua, en Chile.



VERIFICACIÓN AP: Falso. El video fue creado por una empresa que se dedica a crear animaciones fotorrealistas, no es real.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook muestra a dos humanoides vestidos de negro en las estatuas de los moais ubicadas en Rapa Nui, Chile. Uno de ellos contempla una de las estatuas mientras otro examina el suelo del lugar.

El mensaje que acompaña la grabación señala falsamente: “EXTRATERRESTRES REALES DE VISITA #extraterrestre #NASA #area51 #ovnis2023 #humanoide #aliens #viral #tendencias”.

Pero el video no se grabó en Rapa Nui y los extraterrestres que se observan en él no son reales, en realidad es una animación 3D creada por el artista visual y animador 3d brasileño Alexandre Lino.

El video fue originalmente publicado en las redes sociales de Terramidia, empresa de la cual Lino es fundador y que se dedica a la creación de animaciones 3D, el pasado 31 de marzo bajo el nombre: “Extraterrestres buscando en la isla de Rapa Nui”.

Lino de 50 años confirmó a The Associated Press vía telefónica que él es el creador del video y agregó que esta no es la primera vez que su trabajo es confundido con videos reales.

“Me pasa todo el tiempo. Las personas prefieren asumir que lo que ven es verdad en lugar de investigar. Sería muy sencillo hacerlo, solo tienen que leer la bio (en redes y en mi web)”, comentó el animador con 25 años de experiencia. “También se me ha acusado de terrorista o de trabajar con el gobierno. Algunos incluso creen que yo soy un alien, lo crean o no es verdad”.

En febrero de este año, autoridades estadounidenses a inicios de febrero reportaron el avistamiento y derribo de objetos voladores. Entre los objetos se encontraba una supuesta nave espía china.

De acuerdo con el presidente estadounidense Joe Biden, otros tres objetos eran globos de compañías privadas, investigadores del clima o aficionados, reportó AP.

Tras los avistamientos y las acciones de las autoridades en torno a los objetos voladores, en las redes sociales han circulado múltiples afirmaciones falsas que AP ha verificado.

Incluso la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre dijo en una conferencia de prensa, también en febrero, que “no hay, nuevamente, ninguna indicación de extraterrestres o actividades extraterrestres”.

