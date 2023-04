Click to copy

Presidenta de Suprema Corte mexicana no pidió ayuda a presidente

LA AFIRMACIÓN: Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, se doblegó ante el pueblo y le pidió ayuda al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación hace referencia a una petición que Piña le hizo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para que la Guardia Nacional resguarde las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia debido a que en los últimos días se han llevado a cabo protestas y plantones en sus inmediaciones.

LOS HECHOS: Una publicación compartida ampliamente en Facebook afirma falsamente que la presidente de la SCJN pidió ayuda a López Obrador. El mensaje acompaña un video cuya portada asegura: “NORMA PIÑA SE DOBLA ANTE EL PUEBLO”.

La grabación muestra a manera de prueba un fragmento de la conferencia de prensa matutina diaria que realiza el presidente López Obrador, pero que en esta ocasión fue presidida por el secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Sin embargo, en el encuentro, López Hernández no mencionó que Piña le pidiera ayuda a López Obrador. En realidad, dijo que la presidenta de la Suprema Corte había solicitado a través de un comunicado apoyo de la Secretaría de Seguridad para resguardar las instalaciones judiciales en medio de las protestas que han tenido lugar en la zona desde el domingo y del plantón que fue convocado del 24 al 28 de abril.

Las manifestaciones fueron convocadas por grupos afines al gobierno de López Obrador luego de que el mandatario acusara a los ministros de la SCJN de “corruptos e irresponsables” en su conferencia de prensa diaria.

Sus comentarios tuvieron lugar después de que el pasado 18 de abril la SCJN declarara inconstitucional la reforma que fue aprobada el año pasado por el Congreso que traspasaba a la Secretaría de la Defensa el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.

La SCJN dio como plazo hasta enero de 2024 para cumplir con la orden y, ante esto, el mandatario acusó a los ministros de “arrepentirse” y buscar negociar con el gobierno.

“(...) Se arrepintieron, o sea, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después”, comentó el mandatario en conferencia de prensa . Agregó que dio instrucciones al secretario de Gobernación y a la de Seguridad Pública de no negociar.

“Sí, sí, querían (negociar que la orden entrara en vigor después de enero) y les dije: ‘Ni les contesten el teléfono’”, dijo López Obrador.

Días más tarde, una reportera cuestionó al secretario de gobernación sobre cómo sería la relación entre la SCJN y el presidente si “ni siquiera puede tomar una llamada de los ministros”. El funcionario respondió que la relación será institucional y como ejemplo mencionó que Piña había pedido apoyo de la SSPC para proteger la sede de la Corte.

“(Piña) ha solicitado por la vía oficial, institucional, mediante un oficio a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que se le proporcione apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones y ya se acordó un tratamiento institucional hacia esa petición”, explicó el secretario de gobernación. “Entonces, de esa manera, seguirá siendo la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

El reportero cuestionó nuevamente si la relación entre la Corte y el mandatario no se cortará. A lo que López Hernández respondió: “Bueno, tiene que haber, como debe existir, entre los tres poderes de la Unión una relación de carácter institucional”.

The Associated Press no encontró evidencia de la supuesta petición de Piña a López Obrador ni en reportes mediáticos ni en comunicaciones oficiales.

Las personas que actualmente forman parte del plantón afuera de la Suprema Corte de Justicia mexicana exigen la renuncia de los ministros y de la presidenta Piña. Su objetivo es juntar firmas de ciudadanos que apoyen una reforma al poder judicial para despedir a todos los ministros por corrupción.

Pero no hay un mecanismo legal en México que permita la destitución de ministras o ministros de la SCJN recabando firmas. La constitución mexicana indica que los ministros podrán ser destituidos mediante un juicio político y también que pueden renunciar a su cargo cuando justifiquen una causa grave o serán reemplazados en caso de que fallezcan.





