Marcadores electorales en México no se borran con calor

LA AFIRMACIÓN: La tinta de los marcadores electorales que fueron distribuidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) para las elecciones estatales del 4 de junio en México puede ser borrada al aplicar calor, lo que podría derivar en un fraude.



VERIFICACIÓN AP: Falso. Los marcadores no han sido distribuidos aún en los estados. El INE, que distribuirá los marcadores en los estados de México, desmintió que la tinta de los marcadores pueda ser borrada con calor. Por su parte, un vocero de la autoridad electoral en Coahuila también dijo que los plumones utilizados en los comicios no pueden borrarse.

LOS HECHOS: El próximo 4 de junio millones de mexicanos votarán en los comicios del estado de México, al centro, y de Coahuila, al norte del país.

En las elecciones del estado de México será renovada la gubernatura y en Coahuila la gubernatura y el Congreso estatal.

Por su extensión territorial y nivel poblacional, los comicios en el estado de México son considerados la antesala de las elecciones presidenciales, que ocurrirán el próximo año.

Tras el inicio de las campañas en ambas entidades a principios de abril, en las redes sociales han circulado afirmaciones erróneas que The Associated Press ha verificado.

Por ejemplo, un video que circula en TikTok y Facebook dice erróneamente que la tinta de los marcadores electorales que serán utilizados en los próximos comicios puede ser borrada al aplicar calor.

En el video una mujer dibuja con la pluma sobre un papel y después muestra cómo la tinta azul de ésta desaparece al aplicarle calor con un fósforo.

La mujer afirma que obtuvo la pluma después de que el INE la entregó durante capacitaciones a los ciudadanos que supervisarán la votación en las casillas. Un texto sobre el video muestra una advertencia que dice: “Comparte, estado de México y Coahuila”.

Pero ese video circula en internet desde mayo de 2021 y desde entonces ha sido utilizado para diseminar desinformación en torno a elecciones en México. En junio del 2021 también ocurrieron elecciones en distintos estados del país.

Desde entonces, el INE ya había desmentido que la tinta de los marcadores pueda ser borrada con calor.

Desde ese año el organismo electoral ha dicho que la tinta de los marcadores no es azul y que éstos no son entregados durante las capacitaciones a los ciudadanos designados para colaborar como funcionarios en las casillas electorales durante los comicios.

Las plumas que son utilizadas durante los comicios son distribuidas cinco días antes de los comicios, como lo establece la ley electoral en México, no durante las capacitaciones.

Después de que nuevamente comenzó a ser difundido el video en las redes, el INE reiteró en un tuit el 19 de mayo que esa versión es falsa y que la tinta de los marcadores no puede ser borrada con calor.

“Di no a la desinformación”, escribió el INE en su publicación en Twitter.

Además, los plumones que serán utilizados en Coahuila no serán entregados por el INE, sino que el Instituto Electoral de Coahuila estará a cargo de distribuirlos en las casillas del estado. Guillermo Herrera, de Comunicación Social del IEC, dijo a AP que no es verdad lo que se afirma en el video y que la tinta de los plumones no puede ser borrada con calor.

“Los materiales electorales han sido sometidos a diversas pruebas de operación y de seguridad para salvaguardar los derechos de los votantes, además de que cuentan con diversas medidas de seguridad para garantizar las disposiciones legales”, declaró Herrera.

