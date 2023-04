Video sobre agresión a niño es antiguo y la agresora sí fue denunciada

Click to copy

LA AFIRMACIÓN: Video muestra una agresión de una maestra a un niño que estudia en un kínder. No se sabe el nombre de la maestra ni de la escuela, pero si se comparte lo suficiente, las autoridades la ubicarán.

VERIFICACIÓN AP: Falta contexto. El video fue grabado en Colombia en 2022 dentro de un salón de clases. Autoridades locales dijeron entonces a medios de comunicación que era una guardería irregular e identificaron a la mujer.

LOS HECHOS: Usuarios de redes sociales comparten un video sobre una persona agrediendo a un niño y pidieron difundirlo hasta que las autoridades identifiquen a la agresora.

“Por favor difúndelo. No se sabe el nombre de la Maestra, ni donde es la escuela, pero si lo hacemos viral tal vez den con la maestra, gracias por tu apoyo (sic)”, dice la publicación con el video que circula en Facebook y Whatsapp.

La grabación muestra cómo una mujer adulta agrede física y verbalmente a un niño.

The Associated Press hizo una búsqueda inversa de los fotogramas del video y encontró que no es reciente ni ocurrió en un contexto mexicano, pues circula en internet desde marzo de 2022 y se atribuyó a una localidad en Colombia.

“Denuncian con #Vídeo lo que sería maltrato y un mal manejo hacia un menor de edad”, escribió una persona el 2 de marzo de 2022 en Twitter junto con el mismo video. Según sus mensajes, estos hechos sucedieron en Soacha, un municipio en el departamento de Cundinamarca.

Así, AP encontró un reporte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el que informa que abrió un proceso administrativo en favor de un niño de tres años “víctima de violencia física presuntamente por parte de una cuidadora, en hechos ocurridos en el municipio de Soacha”.

“Se dio inicio a la atención a través de la modalidad de intervención de apoyo psicológico especializado al niño; adicionalmente el ICBF oficiará a la Fiscalía General para iniciar el trámite de denuncia en contra de la cuidadora y presunta agresora”, dice el comunicado del 2 de marzo.

Lina Arbeláez, directora del ICBF, aseguró que la mujer ejercía labores de cuidados “de manera informal, no bajo ninguna institución ni del ICBF ni del distrito, era autónoma e independiente”.

Un video publicado en el canal de Youtube de Noticias Capital incluyó fragmentos del video que se difunde actualmente, e incluyó una protesta de habitantes de la zona en contra de la guardería y la profesora.

En una entrevista con El Tiempo, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, dijo que era una casa donde cuidaban niños sin ningún permiso oficial ni revisión y que la mujer fue identificada y procesada legalmente.

El alcalde agregó ante Radio Caracol que “el menor se encuentra bien, estamos haciendo un acompañamiento psicológico a él y a la familia”.

AP intentó contactar con la alcaldía de Soacha y con Saldarriaga en sus canales oficiales y en redes sociales, pero no obtuvo respuesta.

