Expresidente mexicano no sufrió percance en España recientemente

LA AFIRMACIÓN: De última hora se informó que el expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012) sufrió un percance en España y el exmandatario mexicano Ernesto Zedillo (1994-2000) lo ayudó.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación incluye un video en donde se habla de un foro que se realizó en España en octubre pasado, no recientemente, y en el que participaron Zedillo y Calderón. Ambos exmandatarios criticaron el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero Calderón no sufrió ningún tipo de percance por el que Zedillo tuviera que ayudarlo como señala la publicación.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook señala: “¡Justicia divina! Esto le acaba de pasar a Calderón en España pero Zedillo lo ayuda, Amlo responde”. El texto acompaña a un video cuya portada muestra una foto de Calderón y otra del jefe del ejército mexicano Luis Crescencio Sandoval.

Sobre las imágenes se lee la leyenda “Última hora” y “Brutal Noticia para México esto acaba de pasar”.

Sin embargo, el video en realidad mezcla varios clips en el que se critica a Calderón, pero ninguno menciona que al exmandatario le haya sucedido algo en España.

La única mención relacionada a dicho país y a los exmandatarios se presenta en los primeros minutos de la grabación y en realidad habla del Foro “20 años de FIL: Democracia y Libertad”, que se realizó en Madrid, España el pasado 20 de octubre.

A dicho encuentro acudieron los expresidentes de México, Zedillo y Calderón, José Maria Aznar, de España, y el Senador Sergio Moro, de Brasil, para discutir sobre el futuro de América Latina. En el caso de los mexicanos ambos arremetieron contra los gobiernos de izquierdas en Latinoamérica e hicieron alusión a la actual administración de López Obrador.

Durante el encuentro ambos políticos elogiaron la labor del otro durante sus administraciones y no hubo enfrentamientos ni críticas del uno hacia el otro.

Días más tarde, López Obrador respondió a las críticas de Zedillo y Calderón asegurando que Calderón se “robó” la presidencia y que Zedillo era un “pelele” que había convertido las deudas privadas en públicas con el Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro).

The Associated Press no encontró evidencia de que Calderón haya sufrido de algún percance reciente en el que haya recibido ayuda del expresidente Zedillo.

