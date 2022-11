Click to copy

OTAN no buscó enfrentarse a Rusia tras caída de misil en Polonia

LA AFIRMACIÓN: Varios misiles cayeron en territorio polaco y como consecuencia la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se enfrentará Rusia. Medios informan que el misil fue disparado por Zelenskyy. Polonia no tiene información de los misiles que cayeron en su territorio. Biden dice que es improbable que el misil fuera ruso.



VERIFICACIÓN AP: Parcialmente falso. No ha habido declaraciones oficiales de la OTAN o de alguno de sus miembros de que la organización busque enfrentarse con Rusia tras la caída de un misil —no de varios— en territorio polaco. Medios informaron que la OTAN está investigando lo ocurrido pero que es probable que el misil haya sido disparado por Ucrania para protegerse de un ataque ruso. Biden sí declaró que era improbable que el misil fuera ruso.

LOS HECHOS: La madrugada del miércoles 16 de noviembre Polonia informó que un misil de fabricación rusa cayó en su territorio y mató a dos personas de acuerdo con un reporte de The Associated Press.

El incidente, que el mandatario ucraniano Volodymr Zelenskyy calificó como “una escalada muy significativa”, llevó a su homólogo estadounidense Joe Biden a convocar una reunión de emergencia de los líderes del G7 y de la OTAN. Sin embargo hasta este 17 de noviembre no ha habido declaraciones oficiales de la OTAN que confirmen que el organismo busca enfrentarse a Rusia.

Por otro lado desde un inicio la OTAN y el gobierno polaco evitaron culpar a Rusia de la explosión y señalaron que se trató de un “incidente trágico” y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló que es “improbable” que fuese disparado por Rusia.

Más tarde la OTAN declaró que el misil aparentemente no fue un ataque intencional y que la defensa aérea en la vecina Ucrania probablemente lanzó el proyectil, fabricado en la era soviética, contra los ataques rusos contra Ucrania.

El miércoles la noticia del misil que cayó en un área rural Polonia se compartió ampliamente en redes sociales. En un inicio, usuarios aseguraron falsamente que el cohete era ruso y que el inicio de una tercera guerra mundial estaba cerca, otros señalaron incorrectamente que la OTAN estaba por atacar a Rusia.

Ese es el caso de una publicación compartida en Facebook que señala: “¡ALERTA MUNDIAL! Misiles caen en territorio polaco y la OTAN ya quiere pelea con Rusia. Desenmascarando la verdad: Medios informan que el misil caído en territorio polaco fue disparado por las tropas de Zelenski. Polonia afirma que no posee información exacta de los misiles que cayeron en su territorio. Biden afirma que es “improbable” que el misil que cayó en Polonia fuera disparado desde Rusia”.

Pero no todas las afirmaciones son ciertas. En primer lugar no fueron varios misiles los que cayeron en territorio polaco, fue uno y en segundo lugar, aunque sí se convocó a una reunión de los miembros del G7 y de la OTAN tras el incidente, la OTAN no declaró en ningún momento que pretendía atacar a Rusia.

Un ataque deliberado y hostil contra Polonia podría desencadenar una respuesta colectiva militar de la alianza.

