La FDA no demostró que vacuna Pfizer causa coágulos en la sangre

LA AFIRMACIÓN: Un estudio de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) demuestra que la vacuna para el COVID-19 de Pfizer causa coágulos en la sangre.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El estudio, realizado en parte por investigadores de la FDA, está siendo tergiversado. La investigación analizó a personas de más de 65 años que recibieron la vacuna para el COVID-19 de Pfizer y casos de embolia pulmonar. Sin embargo, los autores señalan que los hallazgos no prueban algún vínculo con la vacuna. La FDA confirmó que la agencia no ha encontrado ninguna nueva relación causal entre la vacuna de Pfizer y ese evento adverso.

LOS HECHOS: Usuarios de las redes sociales están malinterpretando un estudio publicado este mes en la revista “Vaccine” para afirmar falsamente que la FDA ha admitido que la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer provoca coágulos en la sangre.

“Después de 2 años, la FDA reconoce que la vacuna anticovid de Pfizer produce coágulos en la sangre. ¡Qué tal estos irresponsables!”, dice una publicación en Twitter. “Entonces, ¿la FDA finalmente salió y dijo que la vacuna Covid de Pfizer causa coágulos de sangre?¡Sólo 2 años de retraso!”, comentó otra persona.

Otros usuarios de las redes sociales compartieron un enlace a un medio que ha difundido información errónea sobre las vacunas en el pasado. Si bien el artículo transmite con mayor precisión los resultados del estudio, el contenido está detrás de un muro de pago y su titular dice: “Vacuna contra el COVID-19 de Pfizer vinculada a la coagulación de la sangre: FDA”.

Sin embargo, la FDA no hizo tal anuncio y las afirmaciones sacan de contexto los hallazgos del estudio, según los expertos.

El estudio, “Vigilancia de la seguridad de la vacuna COVID-19 entre personas mayores de 65 años o más”, fue realizado por investigadores afiliados a la FDA, la firma de políticas de salud Acumen LLC, el Departamento de Economía de la Universidad de Stanford y los Centros de Medicare de Estados Unidos y Servicios de Medicaid.

Los investigadores evaluaron 14 eventos de interés relacionados con la salud después de la vacunación contra el COVID-19 entre personas de 65 años o más, utilizando los datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid desde diciembre de 2020 hasta enero de 2022. Las tasas de cada evento se compararon con las tasas históricas anteriores a la vacunación contra el COVID-19.

Específicamente, los investigadores encontraron que las tasas de embolia pulmonar (coágulos de sangre en los pulmones) alcanzaron el umbral para ser consideradas una “señal estadística”, lo que significa que se detectó una asociación entre la vacuna y el evento de salud.

Sin embargo, los investigadores concluyeron en el artículo que la FDA actualmente no está tomando ninguna medida regulatoria basada en esta información porque “las señales aún están bajo investigación y requieren un estudio más sólido”. La FDA hizo una declaración similar en julio sobre tales eventos.

Abby Capobianco, oficial de prensa de la FDA, escribió en un comunicado por correo electrónico a The Associated Press: “La FDA no ha encontrado ninguna nueva relación causal entre la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 y los posibles eventos adversos de especial interés identificados en 2021”.

“La FDA continúa descubriendo que la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 cumple con los rigurosos estándares de seguridad y eficacia de la FDA”, agregó.

El estudio también señala que los nuevos hallazgos “deben interpretarse con cautela” porque no prueban que la vacuna haya causado esta afección.

“Un sistema de alerta temprana no prueba que las vacunas provocan estos resultados”, afirma el documento y agrega: “La FDA cree firmemente que los beneficios potenciales de la vacunación contra el COVID-19 superan los riesgos potenciales de la infección por COVID-19”.

Los autores del estudio también describieron varias limitaciones importantes de la investigación. Por ejemplo, el análisis no se ajustó a los factores de riesgo subyacentes, como las comorbilidades entre algunos destinatarios, que, junto con otros aspectos de los datos utilizados para la investigación, pueden haber dado lugar a señales falsas positivas o negativas.

También informaron que los datos pueden subestimar o sobrestimar ciertas condiciones y que los resultados del estudio, realizado entre pacientes de edad avanzada “podrían no ser generalizables a los menores de 65 años”.

El doctor Jeffrey Olin, cardiólogo y profesor de la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai en Nueva York, reiteró que el artículo encontró una “señal”, pero enfatizó que esto no es lo mismo que causalidad.

“Hubo una señal ligeramente mayor en esa vacuna en comparación con las otras que probaron”, dijo Olin, quien también es director de medicina vascular en el centro de salud cardiovascular de Mount Sinai. “Así que no se puede evaluar la causalidad. Todo lo que puedes decir es que hay una asociación. Y luego, si desea evaluar la causalidad, necesita tener un estudio mucho más sofisticado”, comentó.

Olin notó que el grupo que recibió la vacuna de Pfizer era mayor, era más probable que estuviera en hogares de ancianos y tenía más comorbilidades que los llevarían al hospital, todo lo relacionado con la coagulación de la sangre.

“Es imposible clasificar esas cosas como la causa versus la vacuna”, dijo.

El doctor Eric Adler, cardiólogo y profesor de la Universidad de California en San Diego, dijo que las afirmaciones sobre el estudio que circulan en las redes sociales son una mala interpretación de los hallazgos reales.

“Están diciendo que tienen una señal en sus estudios de que hubo significación estadística, lo que significa que hubo más embolias pulmonares de las que se podrían haber esperado”, pero no descarta que sea resultado del azar, dijo Adler, quien también es el director médico del Programa de Trasplante de Corazón en UCSD.

Pfizer se negó a comentar específicamente sobre el estudio, pero escribió en un comunicado a la AP que los eventos adversos informados después de la vacunación no pueden atribuirse inmediatamente a la vacuna.

“Es posible que los EA (efectos adversos) informados no tengan ninguna relación causal con la vacuna”, dice la declaración. “Más bien, el evento puede deberse a una enfermedad subyacente o algún otro factor, como antecedentes médicos o medicación concomitante, o los EA pueden ser una coincidencia”.

El periodista de Associated Press Josh Kelety en Phoenix contribuyó a este despacho.

