Video no muestra a Perú tras detención de expresidente

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra protestas ocurridas en Perú el 8 de diciembre pasado, un día después de que se ejecutara la detención del expresidente Pedro Castillo



VERIFICACIÓN AP: Falso. El video circula en la web desde hace más de dos años y se grabó cuando el expresidente Manuel Merino se encontraba en el poder.

LOS HECHOS: Un video compartido en redes sociales el 8 y 9 de diciembre muestra a decenas de personas manifestándose en la calles. En la grabación también se ve a algunos individuos arrojando objetos y al cuerpo policial intentando contrarrestar a los manifestantes.

Sobre las imágenes se lee una leyenda que dice: “Así está en estos momentos Perú”. El texto que acompaña el video señala: “Así está en estos momentos la ciudad de Lima Perú el pueblo se canso que se vayan todos”.

Pero esto es incorrecto, tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, The Associated Press encontró que el mismo video comenzó a circular el 15 de noviembre de 2020 y no corresponde con las protestas que se han suscitado en el sur de Perú desde la semana pasada tras la destitución de Pedro Castillo como presidente.

El video muestra imágenes que fueron captadas por el medio peruano Latina y por la agencia de noticias Reuters. Estas últimas fueron retomadas por la web de noticas Voz de América.

Las imágenes se captaron durante las protestas masivas que se realizaron en Perú tras la destitución del presidente Martín Vizcarra el 9 de noviembre de 2020. En ese entonces los legisladores destituyeron al mandatario por “incapacidad moral permanente” y lo acusaron de recibir sobornos basados en una investigación.

Vizcarra fue sustituído por el entonces presidente del Congreso Manuel Merino, quien renunció días más tarde.

A raíz de ese episodio de 2020, , la AP reportó que más de mil personas salieron a protestar a la plaza San Martín, el lugar donde los peruanos realizan manifestaciones políticas en la capital. También se registraron protestas en otras ciudades importantes como Arequipa y Cusco.

Hace una semana, el Congreso de Perú destituyó al presidente Castillo por “incapacidad moral”, luego de que el mandatario intentara disolver el Legislativo e instalar un gobierno de emergencia, según el reporte de AP.

Después de su anuncio, Castillo salió del palacio presidencial en un automóvil que lo llevó por el centro histórico de Lima y luego ingresó a una comisaría. Más tarde, la Fiscalía de Perú confirmó su detención ”por el presunto delito de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal, por quebrantar el orden constitucional”.

En los últimos días, se han registrado protestas violentas en distintos puntos de Perú, en donde la población ha estado exigiendo la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora y que se programen de inmediato elecciones generales para elegir a un nuevo presidente y reemplazar a todos los miembros del Congreso, reportó AP.

Hasta el 13 de diciembre, las manifestaciones han dejado un saldo de seis personas fallecidas.

El 13 de diciembre el juez de la Suprema Corte, César San Martín Castro ordenó que el destituido presidente peruano continúe detenido, rechazando su apelación mientras las autoridades continúan conformando un caso por rebelión en su contra.

