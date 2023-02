El audio de un video sobre abucheos al presidente venezolano fue alterado

Click to copy

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra cómo fue abucheado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el juego inaugural de la Serie del Caribe 2023 en Caracas, Venezuela.



VERIFICACIÓN AP: Falso. El audio de la grabación fue alterado; la versión original muestra a los asistentes aplaudiendo al mandatario.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Twitter y TikTok muestran un video en el que se escucha cómo los asistentes al juego de béisbol en Caracas abuchean a Maduro y exclaman “este gobierno va a caer”.

La grabación muestra a Maduro sentado en un palco junto a su esposa Cilia Flores mientras ambos saludan sonrientes a la multitud.

Pero el audio del video original fue alterado. La versión original en realidad muestra a la multitud en el juego inaugural ocurrido el 2 de febrero en el Estadio “Simón Bolívar” en Caracas, exclamando el nombre de Maduro.

Al hacer reversiones de fotogramas clave de la grabación en Google, The Associated Press encontró que ésta comenzó a circular el 3 de febrero y que en la versión original no abuchearon al mandatario venezolano.

El audio proviene de un video que circula en internet desde el 2015 en el cual una multitud de asistentes a un partido de fútbol en el estado de Táchira, al oeste de Venezuela, exclamaron la frase “va a caer, va a caer, este gobierno va a caer”.

Ese video fue difundido en YouTube el 19 de mayo de aquel año con el título “En el estadio todos gritan ‘este gobierno va a caer’”, para reportar sobre el rechazo de los asistentes al gobierno de Maduro.

“Este pasado domingo, se realizó la final del torneo Clausura del futbol venezolano, el cual se disputó en el estadio Olímpico (Vicente Correale) en el Estado Táchira, lo más particular de esta cita deportiva era el coro que cantaban los fanáticos asistentes al evento”, dice la descripción del video cuyo audio fue alterado.

